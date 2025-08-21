الشباب والرياضة بالدقهلية تنفذ "محاكاة" لعملية إخلاء بسبب حريق

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الخميس، سيناريو عملية (الإخلاء) للعاملين بالديوان العام، ومواجهة الأزمات والكوارث، مع كيفية التعامل ومواجهة نشوب حريق بمبنى مديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك ضمن فعاليات المناورة صقر 152، بالمشاركه مع المستشار العسكرى بمحافظة الدقهلية.

تنفيذ عملية (الإخلاء)، وكيفية التعامل ومواجهة أزمة نشوب حريق بالديوان العام بالشباب والرياضة بالدقهلية

أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضه بالدقهلية، أن السلامة من الحرائق من أهم الجوانب التي يجب على الأفراد والمؤسسات الاهتمام بها، فالحرائق يمكن أن تحدث في أي وقت وتسبب أضرارًا جسيمة على الأرواح والممتلكات، لذلك من الضروري اتباع إرشادات السلامة والوقاية للحد من مخاطر الحريق والحفاظ على سلامة الجميع.

استخدام مخارج الطوارئ وإغلاق الأبواب

وأشار حسام مصطفي، مدير ادارة الأزمات والكوارث، علي أهمية إرشادات السلامة في حالة حدوث حريق، مشددا على ضرورة اتباع الإرشادات مثل: الهدوء وعدم الهلع، واستخدام مخارج الطوارئ، وإغلاق الأبواب، إبلاغ الجهات المختصة، ومساعدة كبار السن والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة في الإخلاء، مع الحرص على عدم تعريض نفسك للخطر، وعدم العودة إلى المبنى والوقاية من استنشاق الدخان، واستخدام قطعة قماش مبللة لتغطية الأنف.

التعامل مع إصابات الحريق في حالة وجود إصابات نتيجة الحريق

كما أكد مصطفي كمال، مدير إدارة الأمن بمديرية الشباب والرياضة، علي التعامل مع إصابات الحريق في حالة وجود إصابات نتيجة الحريق، حيث يجب اتباع الخطوات من خلال الاتصال بالطوارئ للحصول على المساعدة الطبية بأسرع وقت ممكن، وعدم تحريك المصابين إذا كان هناك مصابين بجروح خطيرة مثل الكسور أو الحروق الشديدة، وانتظر وصول خدمات الطوارئ الطبية وتوفير الدعم النفسي.

وشدد على ضرورة توفير طفايات الحريق داخل المبنى، وان تكون بشكل كاف فى كل دور من الأدوار داخل المبنى، مع التدريب عليها، وكيفية استخدامها أثناء الحريق، والتأكد من تاريخ الصلاحية كل فترة، حتى نكون مستعدين للتعامل مع أى كارثة أو أزمة تحدث داخل المبنى.

يأتي تنفيذ المحاكاة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والعميد الهيثم عواد، المستشار العسكري بمحافظة الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل الوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.