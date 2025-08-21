مدارس الحسام والمستقبل تطلق مشروع المدرسة الذكية وفقا لرؤية مصر 2030

في خطوة نوعية تعكس رؤية مستقبلية واهتمامًا بالغًا بتطوير العملية التعليمية، أطلقت مدارس الحسام المتكاملة والمستقبل فعاليات البرنامج التدريبي الموسع حول استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، كأول المؤسسات التعليمية التي تسعى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

جاء البرنامج التدريبي بعنوان: "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التدريس والتقويم"، وذلك تحت رعاية خاصة واهتمام مباشر من الأستاذ الدكتور المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس الحسام والمستقبل، والأستاذ الدكتور حسام المندوه، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس النواب.

يأتي هذا البرنامج انسجامًا مع توجهات وزارة التربية والتعليم نحو بناء جيل رقمي مبدع ومبتكر، قادر على التفاعل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة وتحديات المستقبل. ويستهدف التدريب جميع المعلمين والمعلمات بمختلف التخصصات الأكاديمية، إلى جانب الوكلاء والموجهين، بما يعزز من التنمية المهنية الرقمية ويواكب المتغيرات العالمية في مجال التعليم. وتبدأ المرحلة الأولى من التدريب بالموجهين والمعلمين الأوائل.

نخبة من الخبراء في الذكاء الاصطناعي

تولى التدريب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين، وهم:

الأستاذ الدكتور صلاح أحمد فؤاد، مدرس المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية – جامعة القاهرة، ونائب مدير وحدة الذكاء الاصطناعي، والمدرب الدولي المعتمد.

والأستاذ الدكتور حامد خير الله، أستاذ بجامعة القاهرة، والخبير في الذكاء الاصطناعي، والمدرب الدولي المعتمد.



محاور تدريبية متقدمة

شمل البرنامج التدريبي عددًا من المحاور التطبيقية التي ركزت على:

تدريب المعلمين على توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى تعليمي رقمي متنوع، يثري خبرات الطلاب ويجعل عملية التعلم أكثر متعة وفاعلية، مع مراعاة اختلاف أنماط المتعلمين.

التدريب على إعداد وبناء الاختبارات الموضوعية وتصحيحها وتحليل نتائجها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع من كفاءة وجودة عملية التقويم.

استعراض أحدث التطبيقات والمنصات العالمية الداعمة للتدريس والتقويم، وسبل دمجها بفاعلية داخل البيئة الصفية والافتراضية.

مناقشة آليات نقل أثر التدريب إلى عناصر المنهج كافة، بدءًا من صياغة الأهداف والمحتوى، وصولًا إلى طرائق التدريس وأساليب التقويم الحديثة.



مبادرة موازية للطلاب

ولم يتوقف التدريب عند حدود تأهيل المعلمين، حيث أعلن القائمون على البرنامج عن إطلاق مبادرة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل، تهدف إلى تدريب التلاميذ والطلاب على استخدام "الروبوت الصديق" المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يثري الفهم لديهم ويتناسب مع طبيعة المحتوى التعليمي لكل مادة وصف دراسي، مع مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.

تفاعل واسع ورؤية مستقبلية

وقد شهدت الفعاليات تفاعلًا كبيرًا من جانب المعلمين والوكلاء والموجهين، الذين عبروا عن شكرهم العميق لإدارة المدارس على هذه الخطوة النوعية، معتبرين إياها نقلة مهمة في مجال التنمية المهنية الرقمية. وأكدوا أن التدريب يمثل اللبنة الأولى في مشروع متكامل للتحول نحو المدرسة الذكية الرقمية، مدرسة تضع المعلم والمتعلم في قلب الثورة التكنولوجية، وتعمل على إعداد جيل قادر على المنافسة عالميًا، في إطار رؤية مصر 2030.

و شدد المشاركون على أن هذا المشروع ما كان ليُكتب له النجاح لولا الدعم المتواصل من مجلس إدارة مدارس الحسام والمستقبل، ورؤيتهم الاستراتيجية في الاستثمار بالتعليم النوعي، بالتعاون مع خبراء الذكاء الاصطناعي والتدريب التربوي.

