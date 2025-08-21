وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان، اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة لها ومحافظة بورسعيد.

استهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسيد اللواء محافظ بورسعيد بمقر وزارة الإسكان، مثمنًا التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة في العديد من ملفات العمل المشتركة، مؤكدًا دعمه الكامل فيما يخص مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.

تأخير وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة أهل بورسعيد

ومن جانبه، قدَّم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، الشكر للمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، على دعمه لمحافظة بورسعيد، من خلال كافة الجهات التابعة للوزارة، والتي تلبي كافة طلبات واحتياجات المحافظة على الفور دون أي تأخير وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة أهل بورسعيد.

وتناول اللقاء، عددا من الموضوعات فيما يخص قطاع الصرف الصحي ومنها موقف تشغيل محطتى قرية الفتح للرفع والمعالجة ومحطة المعالجة الثلاثية ومحطة بحر البقر معالجة ثلاثية، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة موقف المحطات التي تحتاج للتشغيل لتعظيم الاستفادة منها وإعداد عرض أسبوعي بشأن تلك المحطات حتى دخولها الخدمة.

كما تم استعراض موقف محطة صرف صحي الحظائر "معالجة ثلاثية" بطاقة 4000 متر مكعب/يوم ومحطة رفع أم القرى بطاقة 4000 متر مكعب/يوم، ومحطة رفع الحلزونية بطاقه 190 ألف متر مكعب/يوم، بجانب استعراض موقف شبكة الصرف الصحي في عدد من المناطق بالمحافظة، وكذا موقف توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد، والاحتياجات المستقبلية في منطقة غرب بورسعيد من مشروعات الصرف الصحي، بجانب موقف منظومة شبكات المياه في عدد من المناطق.

الموقف التنفيذي للخدمات بمدينة بورسعيد الجديدة

وناقش اللقاء الموقف التنفيذي للخدمات بمدينة بورسعيد الجديدة من المواصلات والمدارس والمسجد والنادي ومكتب البريد ومبنى السوق التجارية والمركز الطبي، ومشروعات الإسكان بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على التعاون الكامل والتنسيق بين وزارة الإسكان والمحافظة لتذليل العقبات وتوفير احتياجات أهالى المحافظة من الوحدات السكنية، والإعلان عن طرح جديد بالمحافظة في أقرب وقت ممكن.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والمستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الفيديو كونفرنس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذًا لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥.

آليات لاستقبال طلبات المستأجرين

كما تم مناقشة ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولتهما التفقدية اليوم بتفقد سير العمل بمشروع إحياء حديقة الأزبكية، والذى تنفذه وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية والتاريخية لمنطقة القاهرة الخديوية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والمكتب الاستشاري المشرف على المشروع، ومسئولو الشركات المنفذة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه بمختلف مكونات الحديقة للوقوف على موقف التنفيذ لكل عناصرها، وموقف التوريد والتركيب لمختلف المكونات، والتي تستهدف إعادة افتتاح الحديقة وإتاحتها للجمهور، لتكون متنفسًا ومتنزها لسكان القاهرة.

