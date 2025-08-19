معدلات تنفيذ مشروعات المسطحات الخضراء بالشروق

كشف المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينة الشروق عن تفاصيل مشروعات الطرق بالمدينة.



وأكد على تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والطرق والميادين والمربعات السكنية وتمت الموافقة الفنية على قيام جهاز مدينة الشروق بتطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية والطرق والميادين والمربعات السكنية بالمناطق التالية:

- الحي الثالث غرب - الحي السابع غرب - مركز المدينة 1.

- الحي الأول غرب - الحي الثاني غرب - الحي الثامن غرب - منطقة المدارس - منطقة الورش.

- المنطقة السابعة عمارات - المنطقة الثامنة عمارات - الإسكان العائلي - الطرق المحيطة بمناطق الميكروويف - المعادي حسن علام.

- الحي الرابع غرب - الطرق المحيطة بالأحياء الخامس غرب - السادس غرب.

- الحي الأول شرق - المنطقة التاسعة عمارات - إسكان الشباب 63م 70م 100م.

- الحي الثاني شرق - الحي الثالث شرق - منطقة النوادي - اسكان الشباب 70م - منطقة الإسكان الحر.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة شاملة لتطوير مدينة الشروق وتحويلها إلى واحدة من أهم المدن في مصر، وتشمل كافة القطاعات، بما في ذلك الإسكان، والطرق، والكهرباء، والزراعة، والخدمات.

وأوضح رئيس الجهاز أن العمل الجماعي من أجل مصلحة المدينة ونحن نعمل جميعًا بالتعاون أولًا مع سكان مدينة الشروق والمجتمع المدني وكل المهتمين بالشأن المدينة.

عقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعًا مع مجموعة من سكان منطقة التعاونية بالمدينة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم وتم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات السكان في منطقة التعاونية والعمل على إيجاد حلول لها.

وأكد أهمية تحسين الخدمات المقدمة للسكان في منطقة التعاونية والعمل على تحسين الخدمات من خلال تنفيذ خطة شاملة لتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

كما أكد رئيس الجهاز أهمية التواصل المستمر مع السكان والاستماع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

- يتم العمل على تعزيز التواصل بين الجهاز والسكان من خلال عقد اجتماعات دورية والاستماع إلى آراء السكان.

- يتم العمل على حل المشاكل التي تواجه السكان في منطقة التعاونية، ويتم العمل على تنفيذ حلول فورية للمشاكل التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.

