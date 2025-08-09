جولة تفقدية لوزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستهلها بمشروع حدائق تلال الفسطاط

يقوم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بجولة تفقدية يستهلها بمشروع حدائق تلال الفسطاط يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومسئولو وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة.

يتابع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، عناصر ومكونات المشروع، والموقف التنفيذي للأعمال الجارية.

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح عدد من الوحدات التجارية والخدمية للبيع بنظام المزاد وحق الانتفاع.

وتطرح بمدينة بدر 20 محلًّا تجاريًّا، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (14م٢: 63م٢) أسفل عمارات المجاورات (٥،٤،١) بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 12/8/2025.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مشروع المماشي السياحية بمدينة الشيخ زايد، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.

واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشي السياحية بالمدن الجديدة، والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

وأشارت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أن المماشي السياحية بالمدينة تضم مولات تجارية ومباني مطاعم وغيرها، وتم تسليم عددٍ من الشركات المولات المخصصة لها وتشغيلها، كما تضم مسطحات خضراء وأماكن جلوس عامة، لافتة إلى أنه يتم شن حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات المخالفة.

عدم السماح بالتعدي على الطريق وإعاقة الحركة المرورية

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على عدم السماح بالتعدي على الطريق والذي يتسبب في إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.

كشفت دراسة دولية حديثة عن مشروع الإسكان الاجتماعي عن التحديات التي واجهت تنفيذ المشروع، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة.

حيث أشارت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" إلى أن المبادرة بدأت بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري.

كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.

وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.

آليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين

كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.

وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.

