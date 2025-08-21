أبرزها غزل المحلة والأهلي، طرح تذاكر مباريات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت شركة تذكرتي المسئولة عن تذاكر مباريات الدوري الممتاز، طرح تذاكر مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أن حجز مباريات الأسبوع الرابع ب"دوري نايل" متاح الآن.

كما نشر مواعيد مباريات 7 مباريات في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مواعيد مباريات الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز

الأحد 24 أغسطس الجاري

الاتحاد ضد البنك الأهلي - السادسة مساء باستاد الإسكندرية

طلائع الجيش ضد الإسماعيلي - التاسعة مساء - ستاد جهاز الرياضة العسكري

الإثنين 25 أغسطس

غزل المحلة ضد الأهلي - السادسة مساء - ستاد غزل المحلة

زد ضد المقاولون العرب - السادسة مساء - ستاد المقاولون العرب

بيراميدز ضد مودرن سبورت - التاسعة مساء - ستاد 30 يونيو

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية مع سموحة - السادسة مساء - ستاد الإسماعيلية

حرس الحدود ضد المصري - التاسعة مساء - ستاد السويس الجديد.

