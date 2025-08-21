الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

انقلاب سيارة نقل،
انقلاب سيارة نقل، فيتو

أصيب شخص بإصابات مختلفة جراء انقلاب سيارة نقل جرار بمنطقة كوبري تحيا مصر اتجاه محافظة القاهرة بطريق الإسماعيلية.  

تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية

مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة “معا بالوعي نحميها” (صور)

إخطار بانقلاب سيارة نقل 

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطارا يفيد بوقع حادث انقلاب سياره نقل جرار (د س ن 6764) مقطوره ( ص د ط 1726)، بطريق الإسماعيلية الصحراوي اتجاه القاهرة بنزلة كوبرى تحيا مصر مما أسفر عن إصابة شخص. 

 

انتقال الأجهزة المعنية لمكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.  

 

الحالة الصحية للمصاب 

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من جروح واشتباه كسر فى العمود الفقري وسحجات، حيث تم إسعافه وايداعه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصاب يدعى محمد اليمني عبد السلام يبلغ من العمر 26 عاما من منطقة المرج بمحافظة القاهرة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم وجرح 10 سم بالرأس وما بعد ارتجاج.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية انقلاب سيارة نقل حادث بالإسماعيلية حوادث الاسماعيلية

الجريدة الرسمية
