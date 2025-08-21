إصابة شخص في انقلاب سيارة نقل بالإسماعيلية

أصيب شخص بإصابات مختلفة جراء انقلاب سيارة نقل جرار بمنطقة كوبري تحيا مصر اتجاه محافظة القاهرة بطريق الإسماعيلية.

إخطار بانقلاب سيارة نقل

وكانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطارا يفيد بوقع حادث انقلاب سياره نقل جرار (د س ن 6764) مقطوره ( ص د ط 1726)، بطريق الإسماعيلية الصحراوي اتجاه القاهرة بنزلة كوبرى تحيا مصر مما أسفر عن إصابة شخص.

انتقال الأجهزة المعنية لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

الحالة الصحية للمصاب

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصاب وصل إلى المستشفى وهو يعاني من جروح واشتباه كسر فى العمود الفقري وسحجات، حيث تم إسعافه وايداعه بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصاب يدعى محمد اليمني عبد السلام يبلغ من العمر 26 عاما من منطقة المرج بمحافظة القاهرة مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات بالجسم وجرح 10 سم بالرأس وما بعد ارتجاج.

