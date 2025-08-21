ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي شقيقين يحفران داخل منزلهما، للتنقيب عن الآثار بالدقهلية والنيابة تأمر بحبسهما.

ضبط شقيقين ينقبان عن الآثار داخل منزلهما بالدقهلية

وكانت قد شهدت قرية ميت الخولي مؤمن بمنية النصر بالدقهلية، قيام شقيقين بأعمال الحفر داخل منزلهما للتنقيب عن الآثار، مما تسبب في أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة، وتشققات في الجدران وانهيارات جزئية، وهو ما استدعى تدخل الجهات الأمنية.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر من أهالي القرية حول الواقعة. وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد محمد صبح إلى مكان البلاغ لمعاينة الوضع والتحفظ على المتهمين.

وبالفحص تبين أن المنزل عبارة عن دورين (أرضي وعلوي)، وبالدور الأرضي، وبغرفة مقابلة لبير السلم، وُجدت حفرة بقطر 80 سم وعمق 8 أمتار، كما أن الغرفة الأخرى مشون بها طمي بارتفاع 1 متر. وتم ضبط عدد 3 فؤوس، 4 كوريك، 1 أزميل، 1 لمبة إضاءة بالسلك، 4 جِرادل، 1 سلم خشب و1 عربية برويطة، وهو ما يؤكد قيام المتهمين بأعمال الحفر غير القانونية.

المتهمان هما الشقيقان محمود.ال.ال.أ، 35 سنة، عامل زراعي، والمتولي.ال.ال.أ، 45 سنة، عامل زراعي، ومقيمان بقرية ميت الخولي مؤمن دائرة مركز منية النصر. وتم ضبط الشقيقين فور تنفيذ أعمال الحفر، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.

تم تحرير المحضر رقم 4473 إداري منية النصر لسنة 2025، وأصدرت النيابة العامة قرارها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يهدد سلامة المنازل والمجتمع بطرق غير مشروعة.

