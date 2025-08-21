إحالة عاطل للجنايات بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية بدائرة القسم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد ضبطت عاطلا له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزته عدد من شهادات الميلاد المزورة ودفتر إيصالات استلام نقدية، وأكلاشيه ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد ممارسته لهذا النشاط غير المشروع.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

