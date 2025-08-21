محافظ الدقهلية يبحث استعدادات افتتاح مكتب تصديقات بالسنبلاوين

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، السفير أحمد فوزي الشريف نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأجانب والتصديقات وخدمة المواطنين، في زيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين المحافظة ووزارة الخارجية، لبحث الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح مكتب التصديقات والخدمات القنصلية بمدينة السنبلاوين، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع دائرة تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين بالمحافظات.

محافظ الدقهلية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية لبحث الاستعدادات الجارية لافتتاح مكتب تصديقات بالسنبلاوين

وأكد المحافظ، خلال اللقاء أن توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، وتوفير مختلف الخدمات في مواقع قريبة منهم، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق لسرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة لافتتاح المكتب قريبًا وتوفير الخدمات القنصلية، لتخفيف الضغط على المكاتب المركزية، ورفع المعاناة عن المواطنين.

نشر مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات

من جانبه، أشاد نائب مساعد وزير الخارجية بالتعاون الكبير الذي تبديه محافظة الدقهلية في تنفيذ رؤية وزارة الخارجية الهادفة إلى نشر مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن افتتاح مكتب السنبلاوين سيمثل إضافة نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات القنصلية للمواطنين في جنوب ووسط الدقهلية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والمهندس محمد مصباح بالقطاع الهندسي بوزارة الخارجية، ووليد ابو الدهب بالقطاع القنصلي بالوزارة.

