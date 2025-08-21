الخميس 21 أغسطس 2025
حوادث

حبس 4 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة المرج بحبس 4 عاطلين بتهمة بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وعددهم 4 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم تم العثور على كمية من مخدر "البودر" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية كانوا يستخدمونها في التنقل وترويج المواد المخدرة.


وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدامهم الدراجة النارية لتسهيل عمليات الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نيابة المرج وزارة الداخلية محافظة القاهرة ترويج المواد المخدرة قسم شرطة المرج

