حبس 4 عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة في المرج

أمرت نيابة المرج بحبس 4 عاطلين بتهمة بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج المواد المخدرة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وعقب الفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين في الفيديو، وعددهم 4 عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم تم العثور على كمية من مخدر "البودر" ودراجة نارية بدون لوحات معدنية كانوا يستخدمونها في التنقل وترويج المواد المخدرة.



وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، واستخدامهم الدراجة النارية لتسهيل عمليات الترويج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.