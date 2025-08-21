مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بأسوان

وجهت مديرية أمن أسوان ضربات مركزة لعدد من أوكار توزيع وبيع المواد المخدرة داخل المراكز والمدن من خلال حملة مكبرة استهدفت أحد أهم العناصر الإجرامية بمنطقة الناصرية، حيث لقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

أسوان بلا إدمان

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى، ضمن مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وخاصة فى المحور الأول، والذى يتمثل فى المواجهة الأمنية للاتجار بالمخدرات.

فيما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة المتنوعة الخفيفة والثقيلة، فضلًا عن مبالغ مالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما تم إزالة عدد من الكافيهات والغرز المخالفة بمنطقة السيل الجديد يقوم بإدارتها أفراد من جنسيات أفريقية، والذين تم ضبطهم أيضًا خلال الحملة لمزاولتهم أنشطة غير مشروعة تؤثر على الاستقرار الأمنى والسلم الاجتماعى.

وفى نفس الاتجاه قامت مديرية أمن أسوان بتنظيم الحملات المرورية بالأكمنة الثابتة والمتحركة، حيث تم ضبط العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات المختلفة، ولاسيما عربات التوك توك والتروسيكل والموتسيكلات المخالفة لضبوابط وشروط الحركة المرورية، وأيضًا الغير مرخصة.

وعلى الجانب الآخر قامت إدارة مرور أسوان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتنظيم حملات بالطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن، مدعمة بفرق متخصصة للكشف عن تعاطى المخدرات سواء للسائقين أو الركاب، والتى أسفرت بالكشف عن بعض المتعاطين للمواد المخدرة، وتم توجيههم إلى المراكز المتخصصة للاستفادة من الخدمات العلاجية المجانية التى يتم تقديمها بها.

