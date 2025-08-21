الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 6 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بأسوان

حملة امنية
حملة امنية

وجهت مديرية أمن أسوان ضربات مركزة لعدد من أوكار توزيع وبيع المواد المخدرة داخل المراكز والمدن من خلال حملة مكبرة استهدفت أحد أهم العناصر الإجرامية بمنطقة الناصرية، حيث لقى 6 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

 

أسوان بلا إدمان 

 ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب الأسوانى، ضمن مبادرة " أسوان بلا إدمان " التى أطلقها اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وخاصة فى المحور الأول، والذى يتمثل فى المواجهة الأمنية للاتجار بالمخدرات. 

 

 فيما تم خلال الحملة ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة المتنوعة الخفيفة والثقيلة، فضلًا عن مبالغ مالية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بينما تم إزالة عدد من الكافيهات والغرز المخالفة بمنطقة السيل الجديد يقوم بإدارتها أفراد من جنسيات أفريقية، والذين تم ضبطهم أيضًا خلال الحملة لمزاولتهم أنشطة غير مشروعة تؤثر على الاستقرار الأمنى والسلم الاجتماعى. 

وفى نفس الاتجاه قامت مديرية أمن أسوان بتنظيم الحملات المرورية بالأكمنة الثابتة والمتحركة، حيث تم ضبط العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات المختلفة، ولاسيما عربات التوك توك والتروسيكل والموتسيكلات المخالفة لضبوابط وشروط الحركة المرورية، وأيضًا الغير مرخصة. 

 وعلى الجانب الآخر قامت إدارة مرور أسوان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بتنظيم حملات بالطرق الرئيسية والداخلية والمناطق والأحياء السكنية بمختلف المراكز والمدن، مدعمة بفرق متخصصة للكشف عن تعاطى المخدرات سواء للسائقين أو الركاب، والتى أسفرت بالكشف عن بعض المتعاطين للمواد المخدرة، وتم توجيههم إلى المراكز المتخصصة للاستفادة من الخدمات العلاجية المجانية التى يتم تقديمها بها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان ادمان امن مخدرات مبادرة

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية ومبادرة "حياة كريمة"

محافظ أسوان يناقش آليات تطبيق قانون الإيجار القديم في المدن الـ10 بالمحافظة

محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوي العام والفني (صور)

محافظ أسوان يهدى مفتاح المدينة لـ مجدى يعقوب (صور)

محافظ أسوان يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بإدفو (صور)

الأكثر قراءة

أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم 11 سيارة بمطروح

حل أزمة أرض نادي الزمالك عقب عودة السيسي من السعودية ومدبولي من اليابان

الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر

ارتباط النني بمغربية يتصدر التريند، كيف بدأت قصة حبه لزوجته الثانية؟ (صور)

مقطع صادم، متسول يتحرش بالسيدات في الشارع يثير الغضب، والنشطاء يطالبون بمعاقبته (فيديو)

رسميا، إلغاء انتخابات الأندية الداعية لجمعيات عمومية قبل صدور تعديلات قانون الرياضة

إلغاء دعوات انتخاب الهيئات، شوبير يكشف تداعيات التصديق على قانون الرياضة

مشاهد جديدة من حادث التصادم على طريق الإسكندرية - مطروح (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس 21-8-2025

الروص يرتفع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الخميس 21-8-2025 في الأسواق

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: نحن في عصر اشتدت فيه الظلمات ونحتاج إلى طاقة النور

تفسير حلم أكل السكر فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة قريبا

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يكشف سر حركة الظل وحكمة القيومية الإلهية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads