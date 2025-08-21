جوارديولا يستهدف إنهاء عقدة توتنهام في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهة مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني بيب جوارديولا مع توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جوارديولا من أجل إنهاء عقدة توتنهام

وتعد زيارة توتنهام إلى مانشستر مؤلمة لصاحب الأرض الذي سقط في الموسم الماضي أمام السبيرز برباعية نظيفة على ملعب الاتحاد في نوفمبر، استمرارا لسلسلة سلبية شهدت فوزا واحدا للاعبي المدرب بيب جوارديولا في 13 مباراة.

وقال جوارديولا: إن مانشستر سيتي بات يتمتع بـ"طاقة جديدة"، بعد الأداء المبشّر من الوافدين الجدد الهولندي تيجاني رايندرز والجزائري ريان آت-نوري والفرنسي ريان شرقي.

لكن اختبارا أصعب ينتظر مانشستر سيتي أمام الفريق الذي أصبح عقدة له في السنوات الأخيرة، إذ أن توتنهام لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر أربع زيارات له إلى مانشستر، وسجّل هدفين على الأقل في كلّ منها.

وأظهر المدرب الدنماركي للفريق اللندني توماس فرانك قدرته على التكيّف، بعدما كان قريبا من قيادة فريقه لتحقيق لقب الكأس السوبر الأوروبي أمام باريس سان جرمان الفرنسي لولا انهياره في اللحظات الأخيرة.

وبدأ توتنهام موسمه في الدوري المحلي بشكل قوي أيضا بالانتصار على بيرنلي 3-0.

