بزيارة لـ متحف ركن فاروق، جامعة حلوان تطلق أولى فعاليات الموسم التراثي والديني

في إطار انطلاق فعاليات الموسم التراثي والديني، نظّمت جامعة حلوان أولى زياراتها إلى متحف ركن فاروق، في تجربة ثرية جمعت بين التاريخ والثقافة والهوية المصرية الأصيلة.

متحف ركن فاروق

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة، أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

نظّمت الفعالية إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ممثلة في نشوة علي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، سحر أحمد نصر، مدير الإدارة، الطالب يوسف أحمد، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان، حيث بدأت الزيارة بمحاضرة ثرية للدكتور ناصر سلامة، مدير إدارة التراث الثقافي اللامادي، بعنوان "تأثير نهر النيل على وجدان المصري القديم"، تلتها محاضرة بعنوان "النهر الخالد" قدمتها كل من هيلانة موريس نصيف ومها محمد من إدارة الوعي الأثري بحلوان والصف وأطفيح.

وشهدت الفعالية تنفيذ ورش فنية متميزة، حيث ارتدت بعض طالبات الجامعة ملابس مستوحاة من العصر المصري القديم، وجسّدن قصة "عروس النيل" في عرض تراثي مبهر.

واختتمت الزيارة بجولة داخل أروقة متحف الملك فاروق، حيث التقط الطلاب صورًا تذكارية توثق لحظات من عبق التاريخ وروح التراث.

هذا وتم تنظيم اللقاء واستضافة الوفد من قبل فاطمة سبتان، الأستاذة إسراء محمد، مسؤولي قسم التراث الثقافي اللامادي، الأستاذة راندا عبد الرؤوف، مدير متحف ركن فاروق، وتحت رعاية الأستاذ محمد علوان، مدير عام المتحف.

