الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة حلوان تنظم ورشة "تشكيل بإعادة التدوير" بكلية الفنون التطبيقية 25 أغسطس

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية ورشة عمل بعنوان "تشكيل بإعادة التدوير" ضمن برنامج الورش الصيفية المخصصة للأطفال والشباب، تقام الورشة يوم الاثنين 25 أغسطس من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمقر كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف حسن عميد الكلية، الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

وتأتي هذه الفعاليات انطلاقًا من اهتمام جامعة حلوان  بتنمية مهارات الأطفال والشباب، وصقل قدراتهم الإبداعية والفنية، حيث تحرص الجامعة على تنظيم ورش متنوعة في مجالات الفنون والتصميم والحرف اليدوية، إيمانًا منها بأهمية غرس ثقافة الابتكار والوعي البيئي لدى النشء من خلال أنشطة عملية تفاعلية تسهم في تنمية شخصيتهم وتوسيع مداركهم.

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتنمية فن التعامل مع الآخرين

بزيارة لـ متحف ركن فاروق، جامعة حلوان تطلق أولى فعاليات الموسم التراثي والديني

وللحجز والاستعلام يمكن التواصل على الرقم: 01115441394.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان كلية الفنون التطبيقية بالجيزة

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ريمونتادا صادمة أمام الجنيه، ارتفاع كبير لسعر الدولار بالبنوك المصرية

يظهر ضعف البرلمان، رسالة قوية لـ توفيق عكاشة على تعديل ساعات العمل من 5 فجرًا لـ 12 ظهرًا

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

كارثة على الطريق، سائق نقل جماعي يتعاطى المخدرات أثناء قيادته والركاب يستغيثون بالشرطة (فيديو)

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في عقار الزقازيق المنهار

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الكتكوت الأبيض والبط اليوم الأربعاء 20-8-2025 في بورصة الدواجن

عيار 21 يسجل 4530 جنيها، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا دخل سيدنا موسى القرية على حين غفلة من أهلها؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

لمن تكون حضانة الطفل المكفول بعد طلاق الزوجين؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads