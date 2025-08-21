تقرير اللجنة الهندسية يكشف سلامة عقار شهد انفجار أنبوبة بوتاجاز في شبرا

كشف تقرير اللجنة الهندسية التي عاينت عقار شهد انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة توجد به بشارع أحمد حلمي بشبرا وأسفر عن مصرع شخص عن عدم تصدع المبنى ولم يتأثر بالحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بشارع احمد حلمي في شبرا، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن مصحوبة بسيارة إطفاء وأخرى إسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بالعقار رقم 26 المكون من 10 طوابق وبالتحري تبين أن انفجار أنبوبة بوتاجاز السبب وراء الحريق الذي أسفر عن مصرع شخص.

ونجح رجال الحماية المدنية في إخماد النيران، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

