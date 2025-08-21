الخميس 21 أغسطس 2025
إصابة 4 أشخاص في حريق شب بفرن بالغربية

إصابة 4 أشخاص في
إصابة 4 أشخاص في حريق هائل داخل فرن بقرية محلة مرحوم

شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل داخل أحد الأفران، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

محافظ الغربية: كامل الدعم لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة لرفع كفاءته التشغيلية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – المحلة

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغ من الأهالي يفيد باشتعال النيران داخل الفرن بشكل مفاجئ. 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمنازل والمحال المجاورة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

