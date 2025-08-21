إصابة 4 أشخاص في حريق شب بفرن بالغربية

شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل داخل أحد الأفران، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا بورود بلاغ من الأهالي يفيد باشتعال النيران داخل الفرن بشكل مفاجئ.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتمت السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها للمنازل والمحال المجاورة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم بينما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

