الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حوادث

لجنة هندسية تعاين أثار انفجار أنبوبة بوتاجاز بشقة سكنية ووفاة شخص بشبرا

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

صرحت  نيابة الساحل بدفن جثة شخص لقي مصرعه في انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل الشقة محل سكنه بشارع أحمد حلمي بشبرا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان هل اصيب بتصدعات من عدمه وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بشارع احمد حلمي في شبرا، وعلي الفور انتقلت قوات الامن مصحوبة بسيارة اطفاء واخري اسعاف الي مكان البلاغ


وبالفحص تبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الارضي بالعقار رقم 26 المكون من 10 طوابق وبالتحري تبين ان انفجار ابنوبة بوتاجاز السبب وراء الحريق الذي اسفر عن مصرع شخص


نجح رجال الحماية المدنية في اخماد النيران، وتم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق

