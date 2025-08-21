الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

القافلة الـ 20، الهلال الأحمر يدفع بـ 180 شاحنة مساعدات إلى غزة

معبر رفح البري
معبر رفح البري

دفع الهلال الأحمر المصري، اليوم، بقافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 20، حاملة 180 شاحنة من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

 

 

 4400 طن من المساعدات العاجلة لغزة

 

حملت القافلة الـ 20 من «زاد العزة»، 180 شاحنة تحمل  نحو 4400 طن من المساعدات العاجلة والتي تضمنت ما يزيد عن 3700 طن سلال غذائية ودقيق، وأطنان من المستلزمات الطبية والإغاثية التي يحتاجها قطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

 

يذكر أن  قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو الماضي، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين  سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

 

محافظ شمال سيناء يزور المرضى في مستشفى العريش العام

محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

 

الهلال الأحمر المصري المساعدات إلى غزة المساعدات الغذائية والطبية المستلزمات الطبية قافلة زاد العزة من مصر إلى غزة قطاع غزة محافظ شمال سيناء معبر كرم ابو سالم

