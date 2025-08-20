الأربعاء 20 أغسطس 2025
محافظ الغربية: كامل الدعم لمصنع تدوير المخلفات بالمحلة لرفع كفاءته التشغيلية

عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماعًا بديوان عام المحافظة مع مسؤولي شركة أسمنت أسيوط “سيمكس” المشغلة لمصنع تدوير ومعالجة المخلفات بالمحلة الكبرى.

وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي الحالي بالمصنع، والوقوف على حجم التحديات وسبل رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الأداء في إطار المتابعة المستمرة للملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.

في أقل من 6 ساعات، مباحث الغربية تضبط سائق شاحنة دهس طفلا وهرب بقرية الناصرية

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق طنطا – المحلة

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الغربية آلية عمل المصنع الذي يستقبل يوميًا ما يقرب من 800 طن من المخلفات الصلبة، حيث يتم فرزها ومعالجتها لإنتاج وقود بديل وسماد عضوي بما يقلل من حجم المخلفات الموجهة للمدافن الصحية ويعزز جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الدوار والحفاظ على البيئة.

وأكد اللواء الجندي، أن محافظة الغربية تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات تقوم على التدوير والاستخدام الرشيد للموارد، مشددًا على أن هذا الملف يمثل أولوية متقدمة لما له من ارتباط وثيق بجودة الحياة داخل المدن والمراكز، مشيرًا إلى أن تطوير أداء مصنع المحلة يمثل ركيزة أساسية في هذه المنظومة.

وشدد المحافظ على أهمية العمل بأعلى المعايير البيئية والفنية، موجهًا بإزالة أية معوقات قد تؤثر على كفاءة التشغيل والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والشركة المشغلة لتحقيق أقصى استفادة بيئية واقتصادية من المشروع. 

كما وجّه بمتابعة دورية دقيقة لضمان استقرار التشغيل وتعظيم مردوده على أرض الواقع.

واختتم اللواء الجندي الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تتبنى نهجًا استراتيجيًا في تحسين إدارة المخلفات، وأن محافظة الغربية تسير على هذا النهج من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص واضعةً صحة المواطن ورضاه في قلب الأولويات، وماضيةً نحو تحقيق نقلة نوعية تجعل من عروس الدلتا نموذجًا في الإدارة الحديثة للموارد والمخلفات.

