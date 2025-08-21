الخميس 21 أغسطس 2025
حكام مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين

الجولة الأولى في
الجولة الأولى في دوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن أسماء حكام مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

 

وينطلق دوري المحترفين غدا الجمعة 22 أغسطس بثلاث مواجهات، حيث يستضيف مالية كفر الزيات نادي بروكسي ويواجه السكة الحديد نادي الترسانة ويشهد ملعب السلام مواجهة الإنتاج الحربي أمام راية.


وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب لهذه المواجهات على النحو التالي:


- مالية كفر الزيات × بروكسي (4.30 – ملعب مالية كفر الزيات): وليد ناجي (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الحكيم ووليد ممدوح (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ورضا الحداد (مراقبًا).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏GYFTUONE دوري القسم الثاني دوري "المحترفين الجولة نادي مالية كفر الزيات PRICYSE الجمعة 22 أغسطس 2025 سر بروكسي 4：30 مالية كفر الزيات 安 حكم مساعد شريف عبد الحكيم حكم ساحة وليد ناجي حکم مساعد2 2 وليد ممدوج حكمرابع رابع حسن محمود مراقب المباراة رضا الحداد‏'‏


- السكة الحديد × الترسانة (6.30 – ملعب السويس الجديد): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ خالد حسام طه وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ’ محمد أيمن (حكمًا رابعًا)  وخليل حامد (مراقبًا).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏Fl OYITIANA دوري القسم الثاني دوري "المحترفين الجولة الجمعة 22 أغسطس 2025 ستاد السويس الجديد الترسانة 6:30 السكة الحديد حکم مساعد خالد حسام طه حکم ساحة هيثم عثمان حكم مساعد 2 علاء عبد الباسط حكم_رابع رابع محمد أيمن مراقب المباراة خليل حامد‏'‏


- الإنتاج الحربي × راية (8.30 – ملعب السلام): محمد ممدوح (حكمًا للساحة) ’ حامد الشحات ومحمد صلاح علي (مساعدين) ’ محمود حسن (حكمًا رابعًا) ووائل مصطفي (مراقبًا).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏የግግጠይየሥዬ دوري القسم الثاني دوری "المحترفين" الجولة السلام الجمعة 22 أغسطس 2025 سل راية 8：30 الإنتاج الحربي حكم مساعد حامد الشحات حكم ساحة محمد ممدوح حکم مساعد 2 محمد صلاح علي حكم رابع محمود حسن مراقب المباراة وائل مصطفى‏'‏


مباريات السبت (23 أغسطس 2025)


- الداخلية × ديروط (4.30 – ملعب اتحاد الشرطة): عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة) ’ وائل كامل ومحمد العيوطي (مساعدين) ’ محمد الجرايحي (حكمًا رابعًا) وطارق البرعي (مراقبًا).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F ማግጠረያንጉብ دوري القسم الثاني دوري المحترفين الجولة اتحاد الشرطة بالعباسية අුැකලකත් السبت 23 أغسطس 2025 سر ديروط 4:30 الداخلية حكم مساعد 1 وائل كامل حكم ساحة عبد الرحمن صالح حکم مساعد 2 محمد العيوطي حكم حكمرابع رابع محمد الجرايحي مراقب المباراة طارق البرعي‏'‏


- القناة × المصرية للاتصالات (4.30 – ملعب القناة القديم): محمد طه (حكمًا للساحة) ’ كيرلس نزيه ومحمد القراقصي (مساعدين) ’ احمد جمال شاهين (حكمًا رابعًا) ومحمد عبد الهادي (مراقبًا).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏لكر OYPTUONA دوري القسم الثاني دوري المحترفين" الجولة نادي القناة القديم السبت 23 أغسطس 2025 นนิสโด المصرية للاتصالات 4:30 CIMUSS القناة حكم مساعد 1 가 كيرلس نزيه حکم ساحة محمد طه حکم مساعد 2 محمد القراقصي حكم حکمرابع رابع أحمد جمال شاهين مراقب المباراة محمد عبد الهادي‏'‏


- أبو قير للأسمدة × المنصورة (4.30 – ملعب نادي أبوقير): مصطفى مدحت (حكمًا للساحة) ’ محمد عبد الغني وأحمد عبد السميع (مساعدين) ’ محمد حليم (حكمًا رابعًا) وسيد علي (مراقبًا).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏OYFTUONA دوري القسم الثاني دوري "المحترفين الجولة السبت 23 أغسطس 2025 ستاد نادي أبو قير للأ سمدة للأسمدة المنصورة 4:30 000 أبو قير للأسمدة حكم مساعد 1 محمد عبد لغز الغني حكم ساحة مصطفى مدحت حكم مساعد 2. أحمد عبد السميع حكم رابع حكم_رابع محمد حليم مراقب المباراة سيد علي‏'‏


- أسوان × بلدية المحلة (4.30 – ملعب أسوان): أحمد عبد السميع (حكمًا للساحة) ’ محمود أحمد حسين ومحمد صلاح مهران (مساعدين) ’ هيثم الشريف (حكمًا رابعًا) وأسامة العارف (مراقبًا).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏የማየግጠዳጋንዉ دوري القسم الثاني دوري المحترفين" الجولة السبت 23 أغسطس 2025 سر ستاد أسوان بلدية المحلة 4:30 أسوان حكم مساعد محمد أحمد حسين حکم ساحة أحمد عبد السميع حکم مساعد 2 محمد صلاح مهران حكم حكم_رابع رابع هیثم الشريف مراقب المباراة أسامة العارف‏'‏


- طنطا × بترول أسيوط (6.30 – ملعب طنطا): أحمد العباسي (حكمًا للساحة) ’ هشام ربيع وأحمد فرج (مساعدين) ’ جبل السيد (حكمًا رابعًا) ومصطفى الكومي (مراقبًا).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏የመማግጠሀይብየሌ دوري القسم الثاني دوري "المحترفين الجولة أغسطس 2025 ستاد نادي طنطا السبت 23 بترول اسيوط 6:30 طنطا حكم مساعد 1 هشام ربيع حكم ساحة أحمد العباسي حكم 2 مساعد2 أحمد فرج حکم رابع جبل السيد مراقب المباراة مصطفى الكومي‏'‏


- مسار × لافيينا (8.30 – رايت تو دريم): محمد عبد العليم (حكمًا للساحة) ’ هشام صبري وأحمد طارق موسى(مساعدين) ’ إسلام أبو شنب (حكمًا رابعًا) ومحمد عبد الكافي (مراقبًا).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏የመማግጠሀይብየሌ دوري القسم الثاني دوري "المحترفين" رفين" الجولة السبت 23 أغسطس 2025 ستاد رايت تو دريم LVIEMA لافيينا 8:30 مسار حكم مساعد مصطفى صلاح حكم ساحة محمد عبد العليم حكم مساعد 2 أحمد طارق موسى حكم رابع إسلام أبو شنب مراقب المباراة محمد عبد الكافي‏'‏

