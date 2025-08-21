حكام مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين

دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن أسماء حكام مباريات الجولة الأولى من مسابقة دوري القسم الثاني (أ) المعروف بدوري المحترفين.

وينطلق دوري المحترفين غدا الجمعة 22 أغسطس بثلاث مواجهات، حيث يستضيف مالية كفر الزيات نادي بروكسي ويواجه السكة الحديد نادي الترسانة ويشهد ملعب السلام مواجهة الإنتاج الحربي أمام راية.



وجاءت اختيارات الحكام والمراقبين والمواعيد والملاعب لهذه المواجهات على النحو التالي:



- مالية كفر الزيات × بروكسي (4.30 – ملعب مالية كفر الزيات): وليد ناجي (حكمًا للساحة) ’ شريف عبد الحكيم ووليد ممدوح (مساعدين) ’ حسن محمود (حكمًا رابعًا) ورضا الحداد (مراقبًا).



- السكة الحديد × الترسانة (6.30 – ملعب السويس الجديد): هيثم عثمان (حكمًا للساحة) ’ خالد حسام طه وعلاء عبد الباسط (مساعدين) ’ محمد أيمن (حكمًا رابعًا) وخليل حامد (مراقبًا).



- الإنتاج الحربي × راية (8.30 – ملعب السلام): محمد ممدوح (حكمًا للساحة) ’ حامد الشحات ومحمد صلاح علي (مساعدين) ’ محمود حسن (حكمًا رابعًا) ووائل مصطفي (مراقبًا).



مباريات السبت (23 أغسطس 2025)



- الداخلية × ديروط (4.30 – ملعب اتحاد الشرطة): عبد الرحمن صالح (حكمًا للساحة) ’ وائل كامل ومحمد العيوطي (مساعدين) ’ محمد الجرايحي (حكمًا رابعًا) وطارق البرعي (مراقبًا).



- القناة × المصرية للاتصالات (4.30 – ملعب القناة القديم): محمد طه (حكمًا للساحة) ’ كيرلس نزيه ومحمد القراقصي (مساعدين) ’ احمد جمال شاهين (حكمًا رابعًا) ومحمد عبد الهادي (مراقبًا).



- أبو قير للأسمدة × المنصورة (4.30 – ملعب نادي أبوقير): مصطفى مدحت (حكمًا للساحة) ’ محمد عبد الغني وأحمد عبد السميع (مساعدين) ’ محمد حليم (حكمًا رابعًا) وسيد علي (مراقبًا).



- أسوان × بلدية المحلة (4.30 – ملعب أسوان): أحمد عبد السميع (حكمًا للساحة) ’ محمود أحمد حسين ومحمد صلاح مهران (مساعدين) ’ هيثم الشريف (حكمًا رابعًا) وأسامة العارف (مراقبًا).



- طنطا × بترول أسيوط (6.30 – ملعب طنطا): أحمد العباسي (حكمًا للساحة) ’ هشام ربيع وأحمد فرج (مساعدين) ’ جبل السيد (حكمًا رابعًا) ومصطفى الكومي (مراقبًا).



- مسار × لافيينا (8.30 – رايت تو دريم): محمد عبد العليم (حكمًا للساحة) ’ هشام صبري وأحمد طارق موسى(مساعدين) ’ إسلام أبو شنب (حكمًا رابعًا) ومحمد عبد الكافي (مراقبًا).

