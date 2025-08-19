250 مشجعا لكل فريق في الموسم الجديد من دوري المحترفين

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أندية دوري المحترفين بشأن آلية حضور الجماهير في مباريات الموسم الجديد 2025-2026.

وأوضح الاتحاد في خطابه أن العدد المسموح به سيكون 250 مشجعا لكل فريق في كل مباراة، مع إلزام الأندية بإرسال كشوف معتمدة قبل 24 ساعة من موعد اللقاء.

كما أشار الاتحاد إلى أنه سيتم السماح بحضور 50 فردا إضافيا من أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية لكل ناد، بعد التنسيق مع مديريات الأمن واعتماد الكشوف الرسمية.

و حدد اتحاد الكرة يوم 22 أغسطس المقبل موعدا لانطلاق مباريات دوري المحترفين بالموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا لأول مرة، بعدما شهدت النسختين الأولى والثانية مشاركة 20 فريقا.

شروط ونظام دوري المحترفين 2025-2026

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نظام وشروط مسابقة دوري القسم الثاني (أ) في موسم 2025/2026 وشملت ما يلي:

تعتبر الشروط المعلنة جزءًا لا يتجزأ من لائحة المسابقات ومكملة لها، كما تطبق قوانين كرة القدم ولائحتي المسابقات وشئون اللاعبين والتعديلات التي طرأت على كل منهما في جميع المباريات وعلى جميع عناصر اللعبة.

تتكون مسابقة القسم الثاني (أ) من عدد (18) فريقًا في مجموعة واحدة، وتقام المباريات بنظام الدوري الكامل من دورين "ذهاب وإيابًا".

- المسموح بتواجدهم داخل الملعب في أي مباراة لكل فريق:

عدد (11) لاعبًا + عدد (9) لاعبين بدلاء.

عدد (10) أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء.

- يحق لكل فريق إجراء عدد (5) تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء التبديلات الخمسة خلال المباراة ولا تحتسب أي تبديلات يتم إجراؤها بين شوطي اللقاء من ضمن الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- يرسل كل فريق قبل بداية الموسم قائمة بأرقام اللاعبين، على أن تبدأ بالرقم (1) حتى رقم (35)، مع احتفاظ كل لاعب برقمه طوال الموسم، وبالنسبة للاعب الناشىء المشارك بالفريق الأول يخصص له رقم بعد رقم (36) وفي حالة مخالفة ذلك توقع غرامة مالية على النادي وتضاعف في حالة تكرار مخالفة ذلك.

يسمح بقيد عدد (3) لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الثاني في (سكورشيت) وبالتالي لا يُسمح بمشاركة أكثر من عدد (3) لاعبين أجانب في قائمة المباراة.

مباريات الجولة الأولى لدوري المحترفين

طنطا ضد بترول أسيوط

مالية كفر الزيات ضد بروكسي

الداخلية ضد ديروط

القناة ضد الاتصالات

مسار ضد لافيينا

السكة الحديد ضد الترسانة

أبوقير للأسمدة ضد المنصورة

أسوان ضد بلدية المحلة

