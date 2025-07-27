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رياضة

الجدول الكامل لمباريات دوري المحترفين لـ موسم 2025ـ2026

دوري المحترفين
دوري المحترفين

 كشف الاتحاد المصري لكرة القدم موعد انطلاق منافسات دوري المحترفين القسم الثاني "أ" للموسم الجديد 2025ـ2026، حيث تحدد يوم 22 أغسطس المقبل ليكون ضربة البداية للمسابقة التي تشهد صراعًا قويا على بطاقات التأهل للدوري الممتاز.

وأكد اتحاد الكرة أن منافسات البطولة تختتم يوم 14 مايو 2026، في ظل تنسيق شامل مع الأندية لضمان انتظام المسابقة بشكل منظم. 

جدول مباريات دوري المحترفين موسم 2025ـ2026

 

أندية دوري المحترفين 2025-2026

1- بلدية المحلة

2- أسوان

3- السكة الحديد

4-الاتصالات

5- طنطا

6- المنصورة 

7- الترسانة 

8- القناة

9- بروكسي

10- الداخلية

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- راية

14- ديروط

15- لافيينا

16- الإنتاج الحربي

17- مالية كفر الزيات

18- مسار

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الاتحاد المصري لكرة القدم دوري المحترفين القسم الثاني اتحاد الكرة

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