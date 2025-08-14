الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ديمبلي: ميسي أعظم متوج بالبالون دور

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

تحدث عثمان ديمبلي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، المسؤولة عن تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سنويًّا.

وفي مقطع فيديو قصير، نشره الحساب الرسمي للجائزة، أجاب ديمبلي عن سؤال عن أعظم لاعب متوج بالكرة الذهبية، حيث فاضل بين مجموعة من الأسماء التي عُرضت عليه.

وعند سؤاله عن ريكاردو كاكا ولوكا مودريتش، وقع اختيار مهاجم "بي إس جي" على اللاعب البرازيلي، قبل أن يتخلى عنه لصالح رونالدينيو.

وانحاز ديمبلي بعدها لمواطنه كريم بنزيما ضد رونالدينيو، حيث قال: "هذا اختيار صعب.. موسم بنزيما (2021-2022) كان مذهلًا.. ولمشواره، سأختاره".

لكن سرعان ما تخلى ديمبلي عن المهاجم الفرنسي لصالح البرازيلي، رونالدو نازاريو، الذي فضله أيضًا على يوهان كرويف وميشيل بلاتيني، قبل أن يفضل زين الدين زيدان عليه.

ولم يصمد زيدان طويلًا في الطريق، حيث اضطر الفرنسي إلى التخلي عنه لصالح كريستيانو رونالدو.

وفي النهاية، فضل ديمبلي زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على منافسه البرتغالي، معتبرًا أن "البرغوث" هو أعظم متوج بالبالون دور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية كريم بنزيما رونالدينيو كريستيانو رونالدو ليونيل ميسي البالون دور

مواد متعلقة

لاعب ريال مدريد يصدم الجماهير: ميسي الأفضل في العالم

ديمبلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ضد توتنهام في السوبر الأوروبي

مركز متأخر لمحمد صلاح، أشرف حكيمي يتصدر استفتاء الكرة الذهبية

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

الأكثر قراءة

هاجم الدولة على مدار أعوام، علي حسين مهدي يعود لمصر ويفضح مؤسسات حقوق الإنسان والمتاجرين بالقضية (فيديو)

مباراة شهدت 4 بطاقات حمراء، بيراميدز يخطف فوزا صعبا من الإسماعيلي بالدوري

تحذير عاجل من الأرصاد: تكاثر للسحب الرعدية على محافظة أسوان

كرة اليد، مصر تتقدم على إسبانيا في الشوط الأول لربع نهائي مونديال الناشئين

الأرصاد تحذر من تكاثر للسحب الرعدية على هذه المناطق

ليلى علوي تكشف عن حالتها الصحية بعد إصابتها في حادث سير

ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز بيراميدز والمصري وخسارة الإسماعيلي

دكتور بدر عبد العاطي

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

40 مليون كلب في شوارع مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بدخول السجن

حكم العمرة في شهر ربيع الأول وفضائله

أمين الفتوى: التوبة مقبولة ما دام الإنسان حيًّا.. ولا تُقبل عند لحظة الموت

المزيد
الجريدة الرسمية
ads