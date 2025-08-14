ديمبلي: ميسي أعظم متوج بالبالون دور

تحدث عثمان ديمبلي، نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، المسؤولة عن تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سنويًّا.

وفي مقطع فيديو قصير، نشره الحساب الرسمي للجائزة، أجاب ديمبلي عن سؤال عن أعظم لاعب متوج بالكرة الذهبية، حيث فاضل بين مجموعة من الأسماء التي عُرضت عليه.

وعند سؤاله عن ريكاردو كاكا ولوكا مودريتش، وقع اختيار مهاجم "بي إس جي" على اللاعب البرازيلي، قبل أن يتخلى عنه لصالح رونالدينيو.

وانحاز ديمبلي بعدها لمواطنه كريم بنزيما ضد رونالدينيو، حيث قال: "هذا اختيار صعب.. موسم بنزيما (2021-2022) كان مذهلًا.. ولمشواره، سأختاره".

لكن سرعان ما تخلى ديمبلي عن المهاجم الفرنسي لصالح البرازيلي، رونالدو نازاريو، الذي فضله أيضًا على يوهان كرويف وميشيل بلاتيني، قبل أن يفضل زين الدين زيدان عليه.

ولم يصمد زيدان طويلًا في الطريق، حيث اضطر الفرنسي إلى التخلي عنه لصالح كريستيانو رونالدو.

وفي النهاية، فضل ديمبلي زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على منافسه البرتغالي، معتبرًا أن "البرغوث" هو أعظم متوج بالبالون دور.

