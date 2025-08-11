الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

الإعلان الترويجي للمتحف المصري الكبير، أثار الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة مع ظهور لاعب الأرجنتين ليونيل ميسي، في حدث تاريخي مصري، بجانب فرعون مصر اللاعب محمد صلاح وعدد من مشاهير الفن المصريين.

المصريون يرفضون مشاركة ميسي في إعلان افتتاح المتحف

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لمشاركة نجم الأرجنتين ليو ميسي في الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يتم افتتاحه في الأول من نوفمبر المقبل، حيث أثار وجود غير مصري في حفل تاريخي مصري خالص، استياء العديد من المؤثرين والنشطاء المصريين.

محمد صلاح في افتتاح المتحف المصري الكبير، فيتو

وعلقت البلوجر إنتصار العش " مع احترامي للإعلان سؤال موجه مباشر للمخرج.. ايه موقع ميسي من الإعراب في الإعلان ده؟ ميسي معروف انتمائه واتجاهاته أيه؟ وبيدعم مين؟ جايبه ليه؟ بتثبت أنهم لهم يد ولهم دخل ولهم أسر.. الحضارة المصرية القديمة. اختيار غير موفق بالمرة".

حقيقة وجود ميسي في إعلان المتحف الكبير

ورفض البلوجر أحمد مصطفى الفكرة فقال: "مستحيل يكون ده الاعلان الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير واضح أن الإعلان معمول بال AI وفيه شخصيات مانعرفش هما مين، وعمالين يكرروا وجودهم في الإعلان!! ومن رابع المسحيلات يجيبوا ميسي المتعاطف مع... وبيتبرع لها ويتحط مع محمد صلاح والفنانين المصريين في الإعلان".



وعبرت البلوجر حياة عبد اللطيف عن استيائها فقالت: "لو ده فعلا إعلان ترويجي لافتتاح المتحف المصرى الكبير نقول تاني مش عايزين حد غير مصرى يشارك في الاحتفالية.. حدث مصري خالص يخص حضارة وتاريخ مصري معندناش نقص فنانين ولا مواهب... نتمنى نشوف احتفالية مصرية خالصة تعبر عن هويتنا المصرية".

وعلق البلوجر محمد سلام قائلًا: " يا جماعة ده إعلان ذكاء اصطناعي وعامله عبد الرحمن اللي حاط اسمه في الأول مش الإعلان الرسمي".

الإعلان الترويجي للمتحف المصري الكبير، فيتو



وعبرت البلوجر إسراء يحيى عن رفضها للإعلان الترويجي واستيائها قائلة: "مش معقول ده يكون إعلان المتحف... الإعلان لا يليق وطويل جدًا حتى الموسقي لا توحي للفرعونية... لا يعطي أي أحد حتي يتفرج عليه وكل شوية تجيبوا وش ممثلين... المفروض الإعلان ده دعاية موسيقي تشد... لو فعلًا إعلان ذكاء اصطناعي ممكن تتحاسب قانونيًا، لوجود ممثلين بدون أخذ إذنهم... ومرفوض يكون في إعلان المتحف المصري من هو غير مصري..."

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وتساءلت البلوجر هدي ضرغام " وليه ميسي يكون في الإعلان أصلا مصر فيها رموز كتير جدا وشخصيات ذات شأن الصراحة غير موفقين يا ريت يتغير احنا أفضل من كده بكتير"

كريم عبد العزيز في إعلان المتحف المصري الكبير، فيتو

وعلق البلوجر محمد نجيد قائلًا: "مش شايف أي لازمة لوجود ميسي وإهمال واحد زي رامي مالك ومينا مسعود اللي ليهم جمهور كبير وعلى الأقل مصريين"

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن يوم 6 أغسطس 2025، عن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا، مؤكدًا أنه سيكون في 1 نوفمبر 2025، وذلك بعد تأجيله من يوليو 2025، بسبب التوترات الإقليمية التي شهدها العالم، واندلاع الحرب الإيرانية- الإسرائيلية.





