الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فرص لحاق مصطفى فتحي بمعسكر منتخب مصر المقبل

مصطفى فتحى جناح منتخب
مصطفى فتحى جناح منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، تضاءلت فرص مصطفى فتحي جناح نادي بيراميدز في اللحاق بمعسكر المنتخب الوطني المقبل، المقرر انطلاقه يوم 31 أغسطس الجاري، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك 

تشخيص إصابة مصطفى فتحي

كان مصطفى فتحي تعرض للإصابة قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

 

محمد أبو العلا طبي منتخب مصر، فيتو
محمد أبو العلا طبي منتخب مصر، فيتو

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها مصطفى فتحي تحت إشراف مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز، إصابة اللاعب بشد في العضلة الأمامية، يستلزم فترة علاج لن تقل عن أسبوعين، في حين تقام مباراة منتخب مصر الأولى أمام إثيوبيا بعد أقل من أسبوعين وبالتحديد يوم 5 سبتمبر المقبل، ما يعني صعوبة لحاقه بها

طبيب منتخب مصر يتواصل مع طبيب بيراميدز

وعلمت فيتو، أن الساعات الماضية شهدت تواصل الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي لفريق بيراميدز، للوقوف على الحالة الطبية للاعب وفرص تماثله للشفاء قبل إنطلاق معسكر منتخب الفراعنة نهاية أغسطس الجاري. 

وطلب الدكتور محمد أبو العلا من طبيب بيراميدز موافاته بالتقارير الطبية الخاصة باللاعب أولا بأول، من أجل حسم مصيره من الانضمام لمعسكر منتخب مصر من عدمه، إلا أن الجهاز الطبي يرجح تضاؤل فرص لحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة، لأنه سيكون معرضا لتجدد إصابته. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر المنتخب الوطني مصطفى فتحي الدكتور محمد ابو العلا بيراميدز اثيوبيا بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026

مواد متعلقة

ثلاثي بيراميدز على رادار منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

بيراميدز يكشف سبب غياب مصطفى فتحي عن مباراة المصري

موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

القبض على البلوجر نورهان حفظي بحوزتها دولارات ومخدر "الآيس" وفيديوهات خادشة للحياء

السيسي يتوجه للسعودية اليوم

أخبار مصر: اعترافات مثيرة لـ"ابنة مبارك المزعومة"، معاقبة بدرية طلبة، ضبط بلوجر شهيرة بحوزتها مخدرات ودولارات، إعدام سفاح الإسماعيلية

غزة وسوريا واليمن أبرزها، 7 ملفات رئيسية تتصدر مباحثات السيسي وولي عهد السعودية

أسعار المانجو اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، انخفاض 4 أصناف منها الصديقة

القاهرة 37 والصعيد ما زال على خط النار، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في مصر

لا جوع ولا عطش في حضرة أم النور، دير درنكة يوفر "سندويتشات وميا" للزوار وكله بـ"جنيه" (فيديو)

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ومودرن سبورت

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بيت الخبرة العربي الذي تخطى الـ70 عامًا.. ما هي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads