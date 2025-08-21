فرص لحاق مصطفى فتحي بمعسكر منتخب مصر المقبل

منتخب مصر، تضاءلت فرص مصطفى فتحي جناح نادي بيراميدز في اللحاق بمعسكر المنتخب الوطني المقبل، المقرر انطلاقه يوم 31 أغسطس الجاري، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

تشخيص إصابة مصطفى فتحي

كان مصطفى فتحي تعرض للإصابة قبل مباراة فريقه الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

محمد أبو العلا طبي منتخب مصر، فيتو

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها مصطفى فتحي تحت إشراف مصطفى المنيري طبيب نادي بيراميدز، إصابة اللاعب بشد في العضلة الأمامية، يستلزم فترة علاج لن تقل عن أسبوعين، في حين تقام مباراة منتخب مصر الأولى أمام إثيوبيا بعد أقل من أسبوعين وبالتحديد يوم 5 سبتمبر المقبل، ما يعني صعوبة لحاقه بها

طبيب منتخب مصر يتواصل مع طبيب بيراميدز

وعلمت فيتو، أن الساعات الماضية شهدت تواصل الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر مع الجهاز الطبي لفريق بيراميدز، للوقوف على الحالة الطبية للاعب وفرص تماثله للشفاء قبل إنطلاق معسكر منتخب الفراعنة نهاية أغسطس الجاري.

وطلب الدكتور محمد أبو العلا من طبيب بيراميدز موافاته بالتقارير الطبية الخاصة باللاعب أولا بأول، من أجل حسم مصيره من الانضمام لمعسكر منتخب مصر من عدمه، إلا أن الجهاز الطبي يرجح تضاؤل فرص لحاق اللاعب بمعسكر الفراعنة، لأنه سيكون معرضا لتجدد إصابته.

