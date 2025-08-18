موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، للدخول في معسكر تدريبي أواخر أغسطس الجاري، استعدادا لمواجهتيه أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس الجاري، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

منتخب إثيوبيا، فيتو

موعد مباراتي مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، فيما تقام مباراته أمام بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه في الجولة الثامنة من التصفيات.

وتنقل كلا المباراتين على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، كما تنقلهما قناة أون سبورت المصرية على التردد الأرضي.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على إثيوبيا في اللقاء القادم من أجل رفع رصيده إلى 19 نقطة، تعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى التي يتصدرها حاليا برصيد 16 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني.

في حال فوز منتخب مصر على إثيوبيا في موقعة الخامس من سبتمبر المقبل، سيقترب خطوة كبيرة من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وفي حال فاز في المباراة التالية لها على بوركينا فاسو، سيرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويكون قد ضمن رسميا التأهل لكأس العالم في بلاد العم سام.

