البنتاجون يصدم الحلفاء بدور واشنطن في الضمانات الأمنية لكييف

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أبلغت حلفاءها بأن الولايات المتحدة تعتزم لعب دور محدود في أي ترتيبات تتعلق بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.



ووفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، قال مسؤول سياسي رفيع في البنتاجون، خلال اجتماع مغلق مع مجموعة صغيرة من الحلفاء مساء الثلاثاء، إن واشنطن ستكتفي بدور ثانوي في هذا الملف، في إشارة واضحة إلى أن على أوروبا تحمّل العبء الأكبر.

وأضافت الصحيفة أن هذا الموقف جرى توضيحه من قبل نائب وزير الدفاع الأمريكي، إلبريدج كولبي.



وأول أمس الثلاثاء، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كلًّا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أعربت عن استعدادها لنشر قوات في أوكرانيا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لن يتم إرسال أي قوات أمريكية إلى هناك خلال فترة رئاسته.

يُذكر أن الرئيسين الروسي والأمريكي عقدا في 15 أغسطس قمة في ألاسكا خُصصت لبحث سبل تسوية النزاع الأوكراني.

