خارج الحدود

الرئيس الأوكراني بعد محادثات البيت الأبيض: نعمل بالفعل على صياغة مضمون الضمانات الأمنية

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاجتماع الذي عُقد أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض كان خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وضمان أمن أوكرانيا وشعبها.

محادثات مهمة في واشنطن 

وقال زيلينسكي - في منشور على منصة "تيليجرام" للتواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء: "أجريت أمس محادثات مهمة في واشنطن مع رئيس الولايات المتحدة وقادة أوروبيين.. كانت هذه خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب وضمان أمن أوكرانيا وشعبها.. نعمل بالفعل على صياغة مضمون الضمانات الأمنية، وسنواصل اليوم التنسيق على مستوى القادة، وسنواصل العمل غدا أيضا".

الجهود لجعل طريق السلام واقعا ملموسا

كما أعرب زيلينسكي عن شكره لحلفاء بلاده على دعمهم، وتعهد ببذل الجهود لجعل طريق السلام واقعا ملموسا عبر الحصول على ضمانات أمنية.

