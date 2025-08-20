الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قادة أوروبا يناقشون خطة إنقاذ أوكرانيا خلال 24 ساعة حال تعرضها لهجوم روسي عقب الاتفاق

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

شرع عدد من قادة أوروبا في مناقشة ضمانات أمنية لـ أوكرانيا، تلزم حلفاء كييف باتخاذ قرار خلال 24 ساعة بشأن تقديم الدعم العسكري للبلاد في حال تعرضها مرة أخرى لهجوم من جانب روسيا.

خطة أوروبية لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

وفى هذا السياق تدفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني باقتراح على غرار بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه لا يمنح أوكرانيا عضوية فعلية في الحلف، وفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

 

ويأتى هذا ضمن مجموعة خيارات يجري وضع تفاصيلها في الوقت الذي يستغل فيه القادة الأوروبيون الزخم بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على دعم ضمانات أمنية للدولة التي مزقتها الحرب.

 

وحسب مصادر مطلعة على المداولات، فإن الخطة الإيطالية تقر بأن انضمام أوكرانيا لعضوية "الناتو" ليس مطروحًا على الطاولة، لكنها ستوفر آلية للمساعدة الجماعية كأفضل خيار بديل.

تعهد أوروبي بتقديم دعم دفاعى لـ أوكرانيا

وقالت المصادر المطلعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن خيار "الناتو المخفف" لن يرقى إلى مستوى التزام الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5 من معاهدة "الناتو"، لكنه سيلزم الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا بالتشاور السريع لاتخاذ رد مناسب في حال تعرضها للهجوم.

 

وأفادت المصادر بأن الخيارات ستشمل حينها تقديم دعم دفاعي سريع ومستمر لكييف، ومساعدة اقتصادية، وتعزيز الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى فرض عقوبات على روسيا.

مصر ترحب بالجهود الدولية لإحلال السلام في أوكرانيا

بوتين يطلع الأمير محمد بن سلمان على نتائج مباحثاته مع ترامب حول أوكرانيا

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا روسيا جورجا ميلوني الناتو ترامب الجيش الاوكراني

مواد متعلقة

زيلينسكي بعد لقائه ترامب وقادة أوروبا: ننتظر إشارة أمريكية لضمان أمن أوكرانيا

ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

الأكثر قراءة

يتعارض مع موقف القاهرة التاريخى، لابيد يقترح إسناد إدارة غزة لمصر مقابل شطب ديونها

الواقعة استمرت 4 ساعات والمتهم ارتدى نقابًا، كواليس سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس فى القاهرة والمحافظات

إعلام عبري: صياغة الرد على مقترح صفقة غزة تجري خلف أبواب مغلقة

التعادل السلبي يحسم لقاء غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإحرام للمسافر إلى مكة للزيارة ثم نوى أداء العمرة؟ الإفتاء ترد

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

الحزن ليس مشهدا للفرجة، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads