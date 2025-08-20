قادة أوروبا يناقشون خطة إنقاذ أوكرانيا خلال 24 ساعة حال تعرضها لهجوم روسي عقب الاتفاق

شرع عدد من قادة أوروبا في مناقشة ضمانات أمنية لـ أوكرانيا، تلزم حلفاء كييف باتخاذ قرار خلال 24 ساعة بشأن تقديم الدعم العسكري للبلاد في حال تعرضها مرة أخرى لهجوم من جانب روسيا.

خطة أوروبية لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

وفى هذا السياق تدفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني باقتراح على غرار بند الدفاع الجماعي في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لكنه لا يمنح أوكرانيا عضوية فعلية في الحلف، وفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” للأنباء.

ويأتى هذا ضمن مجموعة خيارات يجري وضع تفاصيلها في الوقت الذي يستغل فيه القادة الأوروبيون الزخم بعد موافقة الرئيس دونالد ترامب على دعم ضمانات أمنية للدولة التي مزقتها الحرب.

وحسب مصادر مطلعة على المداولات، فإن الخطة الإيطالية تقر بأن انضمام أوكرانيا لعضوية "الناتو" ليس مطروحًا على الطاولة، لكنها ستوفر آلية للمساعدة الجماعية كأفضل خيار بديل.

تعهد أوروبي بتقديم دعم دفاعى لـ أوكرانيا

وقالت المصادر المطلعة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن خيار "الناتو المخفف" لن يرقى إلى مستوى التزام الدفاع الجماعي المنصوص عليه في المادة 5 من معاهدة "الناتو"، لكنه سيلزم الدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع أوكرانيا بالتشاور السريع لاتخاذ رد مناسب في حال تعرضها للهجوم.

وأفادت المصادر بأن الخيارات ستشمل حينها تقديم دعم دفاعي سريع ومستمر لكييف، ومساعدة اقتصادية، وتعزيز الجيش الأوكراني، بالإضافة إلى فرض عقوبات على روسيا.

