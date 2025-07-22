طريقة عمل الكاتشب بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز

طريقة عمل الكاتشب، الكاتشب من الصوصات الغربية التى تحضر بالطماطم ولها شهرة واسعة على مستوى العالم ويقدم بجانب المقليات.

وطريقة عمل الكاتشب سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكاتشب.

مكونات عمل الكاتشب:-

1 كيلو طماطم ناضجة ومفرومة

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

1/4 كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة سكر يمكن تقليله أو استخدام عسل حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو نباتي

طريقة عمل الكاتشب:-

في قدر كبير، ضعي الطماطم المفرومة واتركيها على نار متوسطة حتى تبدأ في الغليان وتذوب، لمدة 15-20 دقيقة تقريبا.

باستخدام مصفاة أو خلاط ثم قماش شاش، صفي الطماطم للتخلص من القشور والبذور والحصول على عصير ناعم.

أعيدي عصير الطماطم إلى القدر وأضيفي إليه البصل والثوم والخل والسكر والملح والتوابل.

اتركي الخليط على نار هادئة حتى يتكاثف، حوالي 30-40 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر.

بعد أن يصبح القوام سميكا، اتركيه يبرد قليلا، ثم امزجيه في الخلاط الكهربائي لتحصلي على قوام ناعم وموحد.

اسكبي الكاتشب في برطمان زجاجي نظيف محكم الإغلاق. يحفظ في الثلاجة ويستخدم خلال 3 أسابيع تقريبا.

يمكنك إضافة القليل من معجون الطماطم إذا أردت نكهة أكثر تركيزا.

يمكن التحكم في الحلاوة أو الحموضة حسب الذوق.

لإطالة مدة الحفظ، اغلي البرطمانات جيدا قبل التعبئة واحتفظي بها في الثلاجة.

طريقة عمل الكاتشب

فوائد الطماطم للصحة

والطماطم لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الطماطم:-

الطماطم تحتوي على مركب "الليكوبين"، وهو أحد أقوى مضادات الأكسدة الطبيعية، الذي يحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يساعد الليكوبين، بالإضافة إلى البوتاسيوم والألياف، على خفض ضغط الدم وتقليل نسبة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحتوي الطماطم على نسبة جيدة من الألياف، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى تعزيز صحة القولون.

بفضل احتوائها على فيتامين C، تعزز الطماطم مناعة الجسم وتزيد من قدرته على مقاومة الأمراض والالتهابات.

تحتوي الطماطم على فيتامين A ومركبات الكاروتينويد مثل الليوتين والزياكسانثين، التي تقي من مشاكل العيون مثل التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في السن.

الطماطم منخفضة في السعرات الحرارية والسكريات، وتحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعلها خيار جيد لمرضى السكري.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الليكوبين الموجود في الطماطم قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وسرطان المعدة، وسرطان الرئة.

الطماطم تحتوي على نسبة عالية من الماء (حوالي 95%)، مما يساعد في ترطيب الجسم وخاصة في فترات الصيف الحار.

الطماطم غنية بفيتامين C والليكوبين، مما يساعد على تفتيح البشرة، وتقليل البقع الداكنة، ومنحها إشراقة صحية.

تتميز الطماطم بخواصها الحمضية التي تساعد في تقليل إفراز الدهون الزائدة من البشرة، وتنظيف المسام، ما يجعلها فعالة في علاج حب الشباب والبثور.

بفضل مضادات الأكسدة، تساهم الطماطم في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، وتحافظ على شباب البشرة لفترة أطول.

يمكن استخدام شرائح الطماطم أو عصيرها لتهدئة البشرة المصابة بحروق الشمس بفضل تأثيرها المبرد والمضاد للالتهابات.

تستخدم الطماطم في العديد من الأقنعة الطبيعية للبشرة، حيث تساعد على تنظيف الجلد من الشوائب وتقشير الخلايا الميتة.

الطماطم ليست مجرد مكون في أطباقنا اليومية، بل هي مصدر قوي للعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة والجمال الطبيعي، وإدخالها بانتظام في النظام الغذائي والعناية بالبشرة يمنح الجسم فوائد لا تعد ولا تحصى.

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