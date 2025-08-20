الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 9 أطنان لانشون مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بالطالبية

لانشون مجهول المصدر
لانشون مجهول المصدر
ads

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة الدورية لضبط الأسواق وضمان سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين والتصدي لكافة صور الغش والتدليس والتي أسفرت عن ضبط ٩ أطنان و٢٧٥ كيلو جرام لانشون مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل أحد المخازن غير المطابقة للاشتراطات الصحية بحي الطالبية.

وأكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثّفت حملاتها على مصنّعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم إعدام كميات كبيرة منها بعد صدور قرار النيابة العامة بالإعدام مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

وشدّد المحافظ على أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بصحة المواطنين وسلامتهم، موجهًا الأجهزة الرقابية بمواصلة حملاتها المكثفة.

كما ناشدت محافظة الجيزة مواطنيها بضرورة شراء احتياجاتهم من مصادر موثوقة والتأكد من سلامة المنتجات قبل تداولها حفاظًا على صحتهم وسلامة أسرهم. 

ومن جانبه أوضح السيد بُلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن المضبوطات شملت ٩٢٠٦ كيلو جرام لانشون مجهول المصدر، بالإضافة إلى ٦٩ كيلو جرام لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن الحملة نُفذت برئاسته وعضوية كل من مصطفى أحمد وكيل المديرية، وسلطان النجار مدير الرقابة بالمديرية، وخالد أبو حجر مدير إدارة تموين العمرانية كما رافق الحملة مسؤولو حي الطالبية والجهات المعنية.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الصالح المنتجات المعروضة سلامة المنتجات المعروضة قرار النيابة العامة مدير مديرية التموين بالجيزة مدير مديرية التموين مديرية التموين بالجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يجازي مسئولين بحي الهرم لتقاعسهم عن إزالة مخالفات بناء بفيصل

البيئة: تخفيض رسوم تراخيص تجميع قش الأرز

محافظ الجيزة يُشكل لجنة لحصر وتقسيم مناطق الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد

محافظة الجيزة تضبط عددا من الإسكوترات الكهربائية بحي الدقي يتم تأجيرها للأطفال

منال عوض تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ بالبرازيل

تحذير عاجل من محافظة الجيزة بشأن شراء وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة

محافظ الجيزة يقود أعمال إزالة 6 أبراج مخالفة بشارع اللبيني في الهرم

محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة وإزالة الإشغالات بأحياء الطالبية والعمرانية والهرم والعجوزة

الأكثر قراءة

قرار حاسم بحل أزمة نادي الزمالك ووزارة الإسكان، اعرف التفاصيل

الصحة تحسم الجدل حول وجود مواد مسرطنة في الشعرية سريعة التحضير

صدمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

أخبار مصر: تنفيذ حكم الإعدام في قاتل شيماء جمال، فساد بالملايين بشركة بترول كبرى، إسرائيل تستدعي الاحتياط، وثورة ضد الحكام

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025

صعبة وربنا يمنحني القوة، كاظم الساهر يعلن مفاجآت للجمهور قبل حفله بالسعودية (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدولار بالبنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-8-2025

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المتسول في المنام وعلاقته بالمشاكل وضيق الحال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads