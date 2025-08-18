الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة الجيزة تضبط عددا من الإسكوترات الكهربائية بحي الدقي يتم تأجيرها للأطفال

الاسكوتر الكهربائي
الاسكوتر الكهربائي

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي الدقي في تنفيذ حملات لضبط "الإسكوتر الكهربائي للأطفال" من الشوارع، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين بشأن ما تسببه تلك المركبات من حوادث ومخاطر على حياة المارة وقائديها.

وأسفرت الحملات عن مصادرة عدد من الإسكوترات الكهربائية التي كان يتم تأجيرها للصبية والأطفال في بعض شوارع الحي بشكل عشوائي، مما يمثل خطرًا مباشرًا على سلامة مستخدميها والمواطنين.

وشدد المحافظ على مواصلة تلك الحملات بجميع الأحياء للتصدي لهذه الظاهرة والحفاظ على الأمن والسلامة العامة، موجهًا أولياء الأمور بتوعية أبنائهم بمخاطر استخدام تلك المركبات في الطرق والأماكن العامة.

الاسكوتر الكهربائي المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة محافظة الجيزة

