إيهاب توفيق يبدأ حفله بالقلعة بـ"إزاي يعدي يوم" ويوجه رسالة للجمهور (فيديو وصور)

انطلق منذ قليل حفل الفنان إيهاب توفيق ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ 33 وسط حضور جماهيريا كبيرا.

حفل إيهاب توفيق في القلعة



وبدأ إيهاب توفيق حفله بأغنية أزاي يعدي يوم وسط تصفيق من الجمهور، ووجه إيهاب رسالة للجمهور قائلًا: وحشتوني جدا منورين وبشكر وزارة الثقافة على مهرجان القلعة ويارب تكون معاكم كله سنة.

ومن المفترض أن يقدم إيهاب توفيق عدد كبير من أغانيه الشهيرة خلال الحفل الشهيرة منها سحرانى، عامل عاملة، احلى منهم، مشتاق، على كيفك ميل، هدى القمر، بحبك يا أسمراني، علمى علمى، الله عليك يا سيدي، حد شافنا، تترجى فيا، ملهمش في الطيب، مراسيل، على كيفك ميل، قدك، السهرة جامدة.

