اقتصاد

خبير: مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات حافز للحكومة والشركات لإصدار التشريعات

حافظ سليمان خبير
حافظ سليمان خبير أسواق المال، فيتو

قال حافظ سليمان خبير أسواق المال إن سوق المال المصري يشهد الفترة الحالية اهتمامًا ملحوظًا من جهات الدولة، ويبدو ذلك جليًّا منذ التغيرات الجذرية برئاسة مجلسي الرقابة المالية والبورصة يلي ذلك تعيين وزير استثمار محترف بخلفية مهنية وأكاديمية في مجال الاستثمار. 


وأشار إلى أن ثمار بداية  التحول الإيجابي كانت اتفاق كافة الأطراف على التنسيق لإنهاء مشكلة ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية التي مثلت معضلة محورية أثرت سلبيًّا في مناخ الاستثمار لمدة تتخطى 14 عام كاملة، ثم ظهرت مجهودات تسويقية غير مسبوقة علي رأسها رئيس البورصة شخصيًّا لزيادة الوعي بأهمية الاستثمار بين فئات شباب الجامعات وعقد دورات تثقيفية بالمحافظات مما انعكس بوضوح علي زيادة قاعدة المتعاملين وكذلك مؤخرا عقد مؤتمر لجذب استثمارات المصريين بالخارج. 

 

وتابع: "هذا شجع شركات السمسرة علي المنافسة بجهود تسويقية باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو بعمل محاضرات بالجامعات وخلافه، لكن  الأمر في حاجة لمجهودات تسويقية علي  مستوي الدولة علي نطاق واسع من خلال برامج التوك شو ووسائل الإعلام الأوسع انتشارًا والاستعانة بوكالات الدعاية المتخصصة داخليا وخارجيا لعمل حملات تسويقية ضخمة دون ترك أمر التكلفة على عائق إدارة البورصة.

وأوضح أنه من بين تلك المجهودات البارزة المستمرة مؤخرًا قيام البورصة المصرية بعمل مؤشر للشركات منخفضة التقلبات، وحسب تصريح رئيس البورصة أن أحد أهداف هذا المؤشر جذب أموال التأمينات والأوقاف.

وأردف:"هنا تبرز نقطة في غاية الأهمية  فعلى مستوى أسواق العالم تعتبر صناديق أموال التقاعد والتأمينات هي المولد الرئيسي لسيولة أسواق المال.... حيث تعد بمثابة سيولة متدفقة يوميا تضمن حيوية الأسواق بجانب تحقيق عوائد متميزة". 

واستطرد: “على مستوى الأسواق المتقدمة غالبا ستجد الغالبية العظمى من المواطنين لهم استثمارات من خلال امتلاك أسهم بشكل مباشر أو من خلال صناديق التقاعد”.

 

واختتم: "نتمنى أن يكون مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات ببورصة مصر حافز للحكومة والشركات التأمين علي إصدار تشريع برفع حصة رسمية ولتكن 20% من إجمالي أموالها للإستثمار  بالبورصة مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي علي زيادة عمق السوق ورفع جاذبيته لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة قاعدة المتعاملين من الداخل والخارج مما يسهم في تجهيز البورصة لتستوعب حجم كبير من الطروحات الحكومية المتأخرة منذ سنوات، واستعادة الدور المفصلي للبورصة ودمجها في عصب الاقتصاد كأداة تمويل للشركات ويمكن البناء علي ذلك فيما بعد في تمويل مشروعات قومية ضخمة تجمع ما بين حلم الدولة والمواطن من خلال شاشة البورصة".

