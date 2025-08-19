أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق.. تراجع سعر جرام الذهب.. البورصة تربح 11 مليار جنيه.. وتعديلات جديدة برسوم السحب والتحويل على محفظة إي آند مصر

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 431 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 400 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 424 جنيها في الأسواق، بارتفاع 5.5 جنيه عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 398 جنيها، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

وسجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 354.5 جنيه، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

وبلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 410 جنيهات في الأسواق، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.



شعبة السيارات: تراجع كبير في الأسعار بالسوق المحلي لهذه الأسباب

تراجع أسعار السيارات…حالة من الاستقرار يشهدها قطاع السيارات بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الصناعة وخاصة قطاع السيارات من خلال زياده عدد مصانع التجميع المحلي وفتح الباب أمام الشركات لتصنيع السيارات داخل المصانع المصرية مما انعكس بالايجاب علي القطاع وتراجعت الأسعار بشكل واضح حيث بلغت قيمة التراجع في بعض السيارات إلي 250 ألف جنيه، وذلك يساهم في تنشيط حركه البيع والشراء.



وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الفترة الحالية شهدت تراجع كبير في أسعار السيارات، قائلا:"إن سيارات المليون كسرت حاجزها وانخفضت إلي 670 ألف جنيه للأوتوماتيك وقرابة 600 ألف جنيه للمانيوال".

وأوضح زيتون، أن استقرار سعر الدولار والانتظام في دخول الشاحنات ساهم أيضًا في استقرار الأسعار وإعادة انضباط السوق المصري، بعد الأزمات السابقه التي شهدها، من وقف الاستيراد، وتغيرات سعر الصرف، موضحا أن الفترة الحالية شهدت دخول علامات صينية جديدة لم تدخل من قبل مما يعزز من مكانه السوق المصري.

تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، تراجعت أسعار الذهب بختام حركة تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، بنحو 10 جنيهات وذلك بجميع الأعيرة بسوق الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5177 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4530 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3882 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36240 جنيها.

شعبة الثروة الداجنة توضح أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين، سواء في محال الجملة والتجزئة أو حتى في بورصة الدواجن، فما هي أسباب ارتفاع سعر البيض في الأسواق؟

أكد سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالجيزة، ارتفاع أسعار البيض في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وقال «السيد» لـ «فيتو» إن أسعار البيض ارتفعت ارتفاعات طفيفة جدًا، مع زيادة الإقبال على شراء البيض خلال الفترة الحالية، وهذا أمر طبيعي يحدث كل عام.

وأوضح أن هناك إقبالا متزايدا من شركات إنتاج الحلوى على شراء البيض، إضافة إلى إقبال المطاعم على شراء البيض خلال فترة الصيف، لسد إحتياجات عملائها.

وتابع: إلى جانب موسم المصايف الذي خلاله يزيد الإقبال على شراء البيض سواء من المستهلكين أو من أصحاب المطاعم في المناطق الساحلية.

وفي نفس السياق، تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 130 جنيها و132 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 132 إلى 135 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 135 إلى 138 جنيها.

البورصة تربح 11 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع



واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.516 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 44202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16222 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3853 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10808 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14489 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.



تعديلات جديدة برسوم السحب والتحويل على محفظة إي آند مصر

أجرت "إي آند مصر" تعديلا على رسوم السحب النقدي عبر محفظة "e& money" لتصبح 5 جنيهات مصرية، بدلًا من نسبة 1% من قيمة المبلغ المسحوب، وذلك حتى حد أقصى 5,000 جنيه شهريًا، كما أصبحت رسوم تحويل الأموال 1 جنيه بدلًا من 0.5% من قيمة التحويل.

كما قامت "إي آند مصر" بتغيير علامتها التجارية للخدمات المالية من "e& cash" إلى"e& money"، وذلك لتعمل منصة مالية متكاملة مع جعل قيمة السحب النقدي الثابتة بـ 5 جنيهات حيث أكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ "إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية" أن تغيير العلامة التجارية يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة تقديم الخدمات المالية، مشيرا إلى الالتزام بدعم أهداف الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي ينسجم مع رؤية مصر 2030 نحو تعزيز الاقتصاد غير النقدي وتمكين مختلف فئات المجتمع من حلول مالية ذكية وآمنة.

قال أسامة عباس، نائب الرئيس التنفيذي لـ "إي آند للتكنولوجيا المالية أنه تم إعادة تصميم تجربة المستخدم في e& money، من خلال واجهة واحدة لإدارة الأموال والإيداع والسحب والإنفاق عبر تجربة استخدام سلسة تعتمد على رقم الهاتف المحمول فقط، ما يسهّل عملية التسجيل والوصول إلى الخدمات دون الحاجة لتنقل المستخدم بين تطبيقات متعددة أو زيارة الفروع البنكية، موضحا أن المنصة أول محفظة رقمية في مصر قامت بخفض رسوم السحب النقدي وتحويل الأموال إلى قيمة ثابتة بدلًا من نسبة مئوية.



ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس 2025، تباينًا ملحوظا، في بورصة الدواجن والشركات، كما استقرت أسعار البط.

وتستعرض «فيتو» سعر الكتكوت والبط صغير العمر في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور.



وتستعرض فيتو كذلك سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثان، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت الروس، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 17 إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بين 12 و12.5 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين 15 إلى 16 جنيها.

تراوح سعر كتكوت ساسو عمر يوم بين 14 إلى 15 جنيها.

تراوح سعر كتكوت بلدي بين 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني بين 12 إلى 13 جنيها.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.

بلغ سعر أمهات هبرد كبير نحو 60 جنيهًا.

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 23 إلى 24 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر كتكوت كب نحو 22 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كتكوت روس / روص من 17 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 20 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت روزي نحو 10 جنيهات.

بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.



