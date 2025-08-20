لقاء سري في باريس بين ديرمر ومسئولين قطريين لبحث اتفاق غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن لقاء جرى في العاصمة الفرنسية باريس بين وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومسئولين قطريين، وذلك لمناقشة صفقة تبادل أسرى محتملة ووقف إطلاق النار في غزة.

تفاصيل المباحثات بين المسئولين القطريين ورون ديرمر

وأوضحت أن اللقاء تم وسط أجواء من السرية بعيدًا عن عدسات الإعلام، حيث دارت المباحثات حول إمكانية صياغة اتفاق يوقف القتال المستمر منذ أشهر في غزة، مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

صفقة شامل بشأن غزة

ولفتت وسائل إعلام عبرية، إلى أن ديرمر شدد أمام المسئولين القطريين على أن إسرائيل لن توافق إلا على صفقة شاملة تشمل إطلاق جميع المحتجزين.

اللقاء بين ديرمر والمسئولين القطريين يعكس محاولة جديدة لإحياء مسار التفاوض المتعثر منذ أشهر. لكن تمسك إسرائيل بشروطها الصارمة قد يطيل أمد الأزمة، فيما يترقب المجتمع الدولي أي انفراجة تضع حدًا للحرب الدائرة في غزة.

