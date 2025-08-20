الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر الأحمر وارتفاع الأمواج على هذه الشواطئ غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح من 40: 60 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر.

صدمة لسكان جنوب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

أتربة ورمال واضطراب بملاحة خليج السويس، الأرصاد تكشف توقعات طقس الغد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على شواطىء "العلمين، مطروح، الاسكندرية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط"، مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5: 2.25 متر.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وذلك من الثالثة فجرا وحتى السابعة صباحا ومدن القناة ومناطق من وسط سيناء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذى يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبى فى درجات الحرارة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس الطقس غدا الخميس

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا، نشاط مثير للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات، توقعات الأرصاد لطقس الغد

الأرصاد الجوية: اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

أمطار رعدية على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الأربعاء

القاهرة تسجل 37، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

حر "رايح جاي"، الطقس يحير المصريين، انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، اضطراب بحركة الملاحة، أمطار وزعابيب بهذه المناطق

الأكثر قراءة

السعودية تنهي زمن وكلاء التأشيرات لزيارة بيت الله، تعرف على خدمة «نسك عمرة» الجديدة

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

14 لاعبا ومدربان، إحصائية صادمة لحالات الطرد بالدوري المصري في 25 مباراة

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا وتحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

تفاصيل اجتماع مجلس الزمالك مع رموز النادي لمناقشة سحب أرض 6 أكتوبر

خدمات

المزيد

بعد ارتفاعها، أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الأربعاء 20-8-2025

سعر الأرز اليوم في الأسواق المحلية

سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على مصادر تمويل صندوق رعاية المسنين

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التهنئة بدخول شهر ربيع الأول

الحزن ليس مشهدا للفرجة، أمين الفتوى يوضح أخلاقيات تصوير الجنازات

العلم والإيمان وجهان لعملة واحدة، فما هو الحد الفاصل بين "العلم" و"الإيمان"؟ وما الإيمان بالغيبيات؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads