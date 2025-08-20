الأربعاء 20 أغسطس 2025
أخبار مصر

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات، توقعات الأرصاد لطقس الغد

حالة الطقس
حالة الطقس
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

انكسار الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

شديد الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وذلك من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وكذلك مدن القناة  ومناطق من وسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 39

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44
 

