اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع مع ترقب ندوة جاكسون هول

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع مع صعود الدولار، تزامنا مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول التي يعقدها الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية.

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3319.83 دولارًا للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ الأول من أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 3360.90 دولارًا.

وقال كلفن وونج، كبير محللي السوق في «أواندا»، إن ارتفاع الدولار وتحسن شهية المخاطرة مدفوعا بأحدث التطورات الجيوسياسية يضغطان على أسعار الذهب، بينما تترقب الأسواق كلمة رئيس الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مما جعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر أن يلقي باول كلمة في ندوة جاكسون هول بمدينة كانساس يوم الجمعة، حيث سيراقب المستثمرون عن كثب أي إشارات حول السياسة النقدية.

كما ينتظر أن يوفر محضر الفيدرالي لشهر يوليو، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، مزيدا من الأدلة حول توجهات البنك المركزي، وعادة ما يحقق الذهب أداءً جيدا في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة ومع تفاقم حالة عدم اليقين.

اتفاق إنهاء الحرب في أوكرانيا

في السياق الجيوسياسي، استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، نشر قوات برية في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الدعم الجوي قد يكون جزءا من اتفاق لإنهاء الحرب الروسية هناك.

من جانبه، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بمحادثاته في البيت الأبيض، واعتبرها خطوة كبيرة إلى الأمام نحو إنهاء الصراع الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاما، وكذلك نحو ترتيب قمة ثلاثية تجمعه بكل من بوتين وترامب.

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة اليوم

أسعار الذهب في السعودية مساء الثلاثاء 19 أغسطس 2025

أسعار المعادن النفيسة

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 37.26 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1308.90 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 1106.83 دولارًا.

