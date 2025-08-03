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رياضة

قائد فريق توتنهام الإنجليزي يقترب من الدوري الأمريكي

سون هيونج مين، فيتو
سون هيونج مين، فيتو

بات الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد فريق توتنهام الإنجليزي، قريبا من الانتقال إلى الدوري الأمريكي، من بوابة نادي لوس أنجلوس.

وأعلن سون، أن الموسم الماضي هو الأخير له بقميص توتنهام، وأكد أن النادي يتقبل رغبته في الرحيل.

 

لوس أنجلوس يقترب من حسم صفقة سون 

وأكد الصحفي بشبكة توك سبورت، بن جاكوبس، أن لوس أنجلوس توصل لاتفاق مبدئي مع توتنهام، لشراء سون، الذي يمتد عقده حتى صيف 2026.

وكان بن جاكوبس قد كشف من قبل، أن قيمة صفقة سون تقدر بنحو 15 مليون جنيه إسترليني.

تعليق سون على رحيله عن توتنهام

وقال سون في مؤتمر صحفي: "قررت مغادرة السبيرز هذا الصيف بكل احترام، والنادي يدعمني في هذا القرار".

وأضاف: "هذا أصعب قرار اتخذته في مسيرتي، لدي ذكريات رائعة، كان اتخاذ القرار صعبًا للغاية".

وتابع: "أحتاج إلى بيئة جديدة لأدفع نفسي للأمام، أنا بحاجة إلى القليل من التغيير، 10 سنوات فترة طويلة".

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سون هيونج مين سون توتنهام لوس انجلوس الدوري الأمريكي

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