جلسة جديدة في الأهلي لحسم تجديد عقد كوكا

يعقد مسؤولو النادي الأهلي جلسة جديدة مع أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق عقب العودة من رحلة تونس من أجل تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم وأيضا مناقشة تطورات عرض قاسم باشا التركي الذي تقدم بعرض رسمي الحصول على خدماته.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن تمديد عقد اللاعب أمر مفروغ منه حال السماح له بالرحيل إلى النادي التركي الذي قدم عرضا لا يليق بالنادي واللاعب.

وأضافت أن الأهلي لا يمانع رحيل اللاعب الي النادي التركي من حيث المبدأ حال تجدد العرض بشكل يليق بالنادي واللاعب، حيث سيكون محل دراسة وقتها دراسة الموقف بما يحقق مصلحة الطرفين.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم معسكره في تونس والذي شهد خوض مباراتين أمام الملعب والبنزرتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالموسم الجديد.

من جانبه قال خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن معسكر إعداد الفريق بتونس حقق أهدافه وجاء إيجابيًّا على جميع المستويات، بغض النظر عن نتائج المباريات الودية، موضحًا أن الهدف الأساسي كان تنفيذ بعض الجوانب الفنية، وتحديد طريقة اللعب، وتطوير التنوع الهجومي، للوصول بالشكل الذي يسعى إليه الجهاز الفني.

وأضاف ريبييرو: الأجواء داخل المعسكر كانت جيدة للغاية، وروح اللاعبين وحماسهم من أجل المشاركة والتركيز الفني أمر إيجابي للغاية، وترك انطباعًا جيدًا لدى الجهاز الفني عن جاهزية اللاعبين في هذه المرحلة من الإعداد للموسم الجديد

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