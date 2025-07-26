السبت 26 يوليو 2025
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رياضة

كم يتقاضى وسام أبو علي سنويا بعد انتقاله لـ كولومبوس الأمريكي؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي، رسميا اليوم السبت في بيان رسمي، عن رحيل وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهت إدارة التعاقدات الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك، فيما خضع وسام أبو علي للكشف الطبي لبدء تفعيل التعاقد. 

ما هو راتب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو الأمريكي ؟

و وفقا لـ صحيفة "Tipsbladet" الدنماركية، فإن نادي كولومبوس كرو الأمريكي تعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي حتى نهاية عام 2028.

ويتقاضى وسام أبو علي بين 10 إلى 11 مليون يورو حتى نهاية عقده وهو راتب ضخم جدا مقارنة براتبه السابق مع الأهلي.

وكان وسام أبو علي يتقاضى راتبا سنويا يتراوح بين 750 إلى 800 ألف دولار مع الأهلي.

ما هي قيمة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو الأمريكي؟

ووفقا لتقارير صحفية أجنبية فإن قيمة الصفقة تقدر بمبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مليون دولار كإضافات، مع احتفاظ الأهلي بنسبة 10% من إعادة البيع المستقبلي للاعب.

وكان وسام  انتقل إلى الأهلي في يناير 2024 قادما من سيريوس السويدي مقابل 1.7 مليون يورو.

أرقام وإنجازات وسام أبو علي مع الأهلي بعد رحيله 

وسام أبو علي مع الأهلي منذ انضمامه للفريق شارك في 60 مباراة في جميع البطولات، بواقع 4244 دقيقة، نجح خلالها في إحراز 38 هدفا، وصنع 10 آخرين.

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وعلى صعيد الألقاب، نجح المهاجم الفلسطيني في الحصول على لقبين الدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة. 

كما حصل أبو علي على لقب الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا. 

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