الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سموتريتش يحرض على حماس ويتهم حكومة نتنياهو بتشجيع الحركة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف)، بتسلئيل سموتريتش، إن الحدث الأمني الخطير الذي وقع اليوم في خان يونس هو نتيجة مباشرة للسياسات المتبعة من جانب الحكومة.

سموتريتش يزعم أن سياسة الحكومة تشجع حماس

وزعم سموتريتش، أن هذه السياسات "شجعت حركة حماس على محاولة خطف جنود ومواطنين إسرائيليين"، معتبرًا أن التعامل الحالي مع الملف الأمني في غزة يبعث برسائل ضعف بدلًا من الحزم.

تصاعد الجدل السياسي داخل إسرائيل

تصريحات سموتريتش المحرضة تضاف إلى موجة من الانتقادات الداخلية للحكومة والجيش حول طريقة إدارة الحرب فى غزة، حيث يزعم معارضون، أن التردد في الحسم العسكري ساهم في زيادة جرأة حماس وتوسيع نطاق عملياتها.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التصريحات إلى مزيد من الانقسام داخل الائتلاف الحكومي للاحتلال، في وقت يشهد الرأي العام ضغوطًا متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات المستمرة منذ طوفان الأقصى.

وشنت طائرات جيش الاحتلال غارات جوية على حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموتريتش خان يونس حركة حماس مواطنين اسرائيليين وزير المالية الإسرائيلي هجمات 7 أكتوبر

مواد متعلقة

مراقب الدولة فى الاحتلال يتهم الجيش الإسرائيلي بعرقلة فحص إخفاقات طوفان الأقصى

طائرات الاحتلال تشن غارات جوية على حي الأمل في خان يونس

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

وسام أبو علي: الانتقال إلى كولومبوس كرو الأمريكي كان قرارا صعبا بسبب الأهلي

هل خطط الزمالك لبناء كومباوند في أرض 6 أكتوبر؟ المستشار القانوني للنادي يرد

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 5 وفيات و5 مصابين

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب من موقع tansik

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بتحقيق النجاح الفترة القادمة

ماذا أفعل مع الاكتئاب والفتور والكسل في العبادة؟ أمين الفتوى يجيب

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads