سموتريتش يحرض على حماس ويتهم حكومة نتنياهو بتشجيع الحركة

قال وزير المالية الإسرائيلي (المتطرف)، بتسلئيل سموتريتش، إن الحدث الأمني الخطير الذي وقع اليوم في خان يونس هو نتيجة مباشرة للسياسات المتبعة من جانب الحكومة.

سموتريتش يزعم أن سياسة الحكومة تشجع حماس

وزعم سموتريتش، أن هذه السياسات "شجعت حركة حماس على محاولة خطف جنود ومواطنين إسرائيليين"، معتبرًا أن التعامل الحالي مع الملف الأمني في غزة يبعث برسائل ضعف بدلًا من الحزم.

تصاعد الجدل السياسي داخل إسرائيل

تصريحات سموتريتش المحرضة تضاف إلى موجة من الانتقادات الداخلية للحكومة والجيش حول طريقة إدارة الحرب فى غزة، حيث يزعم معارضون، أن التردد في الحسم العسكري ساهم في زيادة جرأة حماس وتوسيع نطاق عملياتها.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التصريحات إلى مزيد من الانقسام داخل الائتلاف الحكومي للاحتلال، في وقت يشهد الرأي العام ضغوطًا متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الإخفاقات المستمرة منذ طوفان الأقصى.

وشنت طائرات جيش الاحتلال غارات جوية على حي الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.