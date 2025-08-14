سموتريتش عن الدولة الفلسطينية: لن يكون للقادة المنافقين بأوروبا ما يعترفون به بحلول سبتمبر

زعم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس: القدس عاصمتنا الأبدية التي لن تقسم، وحان الوقت لاستيعاب الحاخامية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل، واستبعاد فكرة تقسيم الأرض نهائيًا.

وهاجم الوزير المتطرف الدول الأوروبية التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية قائلا: لن يكون لـ"القادة المنافقين في أوروبا" ما يعترفون به بحلول سبتمبر 2025.

وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش اليوم الخميس، إنه حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية على ‎الضفة الغربية وإنهاء فكرة تقسيم إسرائيل للأبد، وذلك وفق تعبيره.

مصر تدين الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، أدانت مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء ٣٤٠٠ وحدة استيطانية فى محيط مدينة القدس المحتلة فى خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الإسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.

فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

واستنكرت مصر التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.

