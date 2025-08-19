وزير المالية الإسرائيلي يهدد بالاستقالة لهذا السبب

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش هدد بالاستقالة خلال المداولات على إدخال التعديلات على موازنة العام 2025.

وقالت القناة الإسرائيلية في تقريرها: سموتريتش تعرض لهجوم من وزراء بسبب الاقتطاعات من موازنة الوزارات التي ستتم لتمويل نفقات الحرب.

وفي السياق ذاته ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على زيادة نفقات الأمن بقيمة 9 مليارات دولار، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية وتداعيات الحرب الجارية في غزة.

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على كافة الجبهات

تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار العمليات العسكرية والتهديدات على أكثر من جبهة، ما دفع الحكومة لتعزيز مخصصات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يستعد لبدء مرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون" التي يشنها ضد قطاع غزة.

تعميق الاستهداف في مدينة غزة

وأوضح زامير أن قواته تواصل "تعميق الضرر" الذي يلحق بحركة حماس، لافتًا إلى أن العمليات ستركز على مدينة غزة بهدف "هزيمة الحركة".

