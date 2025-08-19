الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي يهدد بالاستقالة لهذا السبب

سموتريتش
سموتريتش

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، بأن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريتش هدد بالاستقالة خلال المداولات على إدخال التعديلات على موازنة العام 2025.

وقالت القناة الإسرائيلية في تقريرها: سموتريتش تعرض لهجوم من وزراء بسبب الاقتطاعات من موازنة الوزارات التي ستتم لتمويل نفقات الحرب.

وفي السياق ذاته ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت على زيادة نفقات الأمن بقيمة 9 مليارات دولار، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية وتداعيات الحرب الجارية في غزة.

 

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على كافة الجبهات

تأتي هذه الزيادة في ظل استمرار العمليات العسكرية والتهديدات على أكثر من جبهة، ما دفع الحكومة لتعزيز مخصصات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أن الجيش يستعد لبدء مرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون" التي يشنها ضد قطاع غزة.

 

تعميق الاستهداف في مدينة غزة 

وأوضح زامير أن قواته تواصل "تعميق الضرر" الذي يلحق بحركة حماس، لافتًا إلى أن العمليات ستركز على مدينة غزة بهدف "هزيمة الحركة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموتريتش غزة 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 جيش الاحتلال

مواد متعلقة

سموتريتش: المظاهرات في إسرائيل تخدم حماس وتدفع تل أبيب للاستسلام

سموتريتش عن الدولة الفلسطينية: لن يكون للقادة المنافقين بأوروبا ما يعترفون به بحلول سبتمبر

الأكثر قراءة

محمد صلاح يصل حفل رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

طلاب الجامعة العربية المفتوحة يستغيثون من زيادة المصروفات الدراسية

واقعة فتاة الواحات تتكرر في مدينة نصر، والداخلية تكشف التفاصيل

مصرع والد محمد الشناوي في حادث سير على طريق الواحات

تراجع سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الثلاثاء

وفاة لاعب الزمالك السابق في ظروف غامضة

مصرع وإصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة نقل وميني باص بطريق الأوتوستراد (صور)

محمد صلاح بحفل رابطة اللاعبين المحترفين: الموسم الماضي الأفضل في مسيرتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق اليوم

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

7 تعليمات من التعليم حول نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع فى الكلام أثناء الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أحاديث لا تصح في شهر ربيع الأول

هل ينقطع بر الوالدين بوفاتهما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads