رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتابع التدريب العملي لطلاب المدرسة الفنية

زار اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية طلاب المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالمنطقة الشرقية.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على دعم التعليم الفني وربط الجانب الأكاديمي بالتدريب العملي،

وخلال الزيارة، التقى “نافع” بالطلاب، مؤكدًا أهمية تأهيل الكوادر الشابة وتزويدهم بالخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا ببرامج التدريب والتأهيل الفني باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير قطاع الصرف الصحي.

كما تفقد رئيس الشركة الورش والمعامل المخصصة لتدريب الطلاب، وحضر جانبًا من التدريب العملي داخل المعامل، إضافة إلى متابعة تدريب عملي على معدات تطهير الشبكات المدمجة، حيث أشاد بمستوى التفاعل العملي للطلاب وحرصهم على اكتساب الخبرات الميدانية.

وأكد “نافع” استمرار التعاون بين الشركة والمدرسة لدعم العملية التعليمية وإعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين، مشددًا على أن التدريب العملي هو الطريق الأهم لصقل مهارات الشباب وتجهيزهم لمتطلبات سوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.