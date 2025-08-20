حملات تموينية على الأسواق العمومية والمخابز بحي الجمرك في الإسكندرية

قام المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، يرافقه جمال عمار، وكيل المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وأحمد عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملة موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى، والدكتورة كريمة تمساح مديرة ادارة تموين غرب والجمرك، ومحمد عادل مدير إدارة تموين وسط، وأمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب، وأحمد على رئيس رقابة تموين وسط، وإبراهيم مرسال رئيس رقابة تموين غرب والجمرك، والدكتورة أمانى الجزار مفتشة التجارة الداخلية، ومصطفى محمود مفتش المكتب الفني.

حيث تم التفتيش الرقابى على الأسواق العمومية بمنطقة المنشية وفروعها التابعة لحى الجمرك، والتفتيش على محلات البقالة ومحلات الجزارة واللحوم والخضروات الفاكهة والأسماك والدواجن، كما تم التفتيش التموينى على قطاع المخابز البلدية والمخابز السياحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير محاضر حيازة وعرض لبيع مواد غذائية مجهولة المصدر، وتم مصادرة كمية ٥٠ كجم، وتحرير محضر حيازة وعرض كبدة منتهية الصلاحية وتم مصادرة كمية ٨ كجم، وتحرير محضر حيازة زيت طعام مجهول المصدر وتم مصادرة كمية ٥٠ كجم.

كما تم تحرير محضر حيازة وعرض للبيع لحوم مجهولة المصدر وتم مصادرة كمية ٩ كجم، وتحرير محضرين عدم الاعلان عن أسعار السجائر، وتحرير عدد ١٠ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وتحرير ٨ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير ٧ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ١٢ محضرا متنوعا لمخابز بلدية مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.