الأربعاء 20 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر سيتي على أعتاب تجديد عقد مدافعه الشاب حتى 2030

ريكو لويس
ريكو لويس

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي، من تجديد عقد لاعبه الشاب ريكو لويس بعقد جديد يربطه بالنادي السماوي لفترة أطول، رغم أن عقده ينتهي في 2028.

وكشفت جريدة ديلي ميل، أن عقد ريكو لويس مع سيتي ينتهي في صيف 2028، وأن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما سيوقع على عقد حتى صيف 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، ليقطع الطريق على نوتنجهام فورست الذي يرغب في ضم اللاعب الشاب هذا الصيف.

وأمضى فورست الأسبوع الماضي في محاولات لضم ريكو لويس وجيمس مكاتي من مانشستر سيتي، لكنه نجح فقط في ضم مكاتي.

ولعب لويس في الموسم الماضي 44 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين، كما تألق في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري هذا الموسم أمام ولفرهامبتون.

 

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي  

فيما يتصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي، بعد ختام الجولة الأولى.

 

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

ليفربول  4 -2  بورنموث 

أستون فيلا 0-0 نيوكاسل يونايتد 

برايتون 1-1 فولهام 

سندرلاند 3-0 وست هام 

توتنهام 3-0 بيرنلي 

وولفرهامبتون 0-4 مانشستر سيتي 

تشيلسي 0-0 كريستال بالاس 

نوتنجهام فورست 3-1 برينتفورد 

مانشستر يونايتد 0-1 آرسنال 

ليدز يونايتد 1 - 0 إيفرتون 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر سيتي ريكو لويس نوتنجهام فورست جيمس مكاتي بيب جوارديولا الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يتصدر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الأولى

مانشستر سيتي يكتسح وولفرهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي (صور)

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات 2025، رابط نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة فى الإسكندرية

الأهلي يعلن تفاصيل عزاء والد محمد الشناوي

ارتفاع حصيلة ضحايا عقار الزقازيق المنهار إلى 3 وفيات و5 مصابين

تصنيف أندية العالم، الأهلي يتربع على عرش أفريقيا والزمالك في مركز صادم

موعد نظر دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

ظهرت الآن، رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

ارتفاع البلدي، سعر الدواجن اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

هل مناقشة مشروعات القوانين من اختصاصات مجلس الشيوخ؟

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 20-8-2025

المزيد

انفوجراف

أعظم إنجازاتها وأنهى حياتها بـ 3 رصاصات.. مأساة لاعبة الجودو دينا علاء على يد زوجها (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الغدر من الكبائر؟ خطيب مسجد عمرو بن العاص يجيب (فيديو)

الإفتاء توضح حقوق الزوجين في ضوء قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة"

اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأزهر يحيى صمود وتضحيات الشعب الفلسطيني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads