مانشستر سيتي على أعتاب تجديد عقد مدافعه الشاب حتى 2030

اقترب مانشستر سيتي الإنجليزي، من تجديد عقد لاعبه الشاب ريكو لويس بعقد جديد يربطه بالنادي السماوي لفترة أطول، رغم أن عقده ينتهي في 2028.

وكشفت جريدة ديلي ميل، أن عقد ريكو لويس مع سيتي ينتهي في صيف 2028، وأن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما سيوقع على عقد حتى صيف 2030، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، ليقطع الطريق على نوتنجهام فورست الذي يرغب في ضم اللاعب الشاب هذا الصيف.

وأمضى فورست الأسبوع الماضي في محاولات لضم ريكو لويس وجيمس مكاتي من مانشستر سيتي، لكنه نجح فقط في ضم مكاتي.

ولعب لويس في الموسم الماضي 44 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين، كما تألق في المباراة الافتتاحية للفريق بالدوري هذا الموسم أمام ولفرهامبتون.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

فيما يتصدر مانشستر سيتي قمة جدول الدوري الإنجليزي، بعد ختام الجولة الأولى.

مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2025-2026

ليفربول 4 -2 بورنموث

أستون فيلا 0-0 نيوكاسل يونايتد

برايتون 1-1 فولهام

سندرلاند 3-0 وست هام

توتنهام 3-0 بيرنلي

وولفرهامبتون 0-4 مانشستر سيتي

تشيلسي 0-0 كريستال بالاس

نوتنجهام فورست 3-1 برينتفورد

مانشستر يونايتد 0-1 آرسنال

ليدز يونايتد 1 - 0 إيفرتون

