وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ دور ثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، سير امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" في مادتي الفيزياء والتاريخ من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، بداية من وصول صناديق الأسئلة في مواعيدها وانتظام العمل داخل اللجان، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

تهيئة جو الامتحانات 

 وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إنه مع انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أمس السبت، شدد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر، كما أن إدارة المشاركة المجتمعية تولت توزيع زجاجة مياه وشيكولاته وأقلام للطلاب من أمام جميع اللجان على مستوى المحافظة.

تعليم الفيوم: لا مخالفات في امتحان اللغة العربية بالدور الثاني للثانوية العامة

وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة (صور)

يذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي العام بالفيوم، أدوا اليوم الامتحان فى مادتي الفيزياء للشعبة العلمية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

